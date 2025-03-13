https://1prime.ru/20250313/rosatom-855767900.html

"Росатом" пригласит белорусских партнеров на стройки АЭС в других странах

"Росатом" пригласит белорусских партнеров на стройки АЭС в других странах - 13.03.2025, ПРАЙМ

"Росатом" пригласит белорусских партнеров на стройки АЭС в других странах

"Росатом" будет приглашать белорусских партнеров к строительству АЭС в других странах, пообещал генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T20:47+0300

2025-03-13T20:47+0300

2025-03-13T20:47+0300

энергетика

росатом

белоруссия

россия

алексей лихачев

бангладеш

турция

атомная энергетика

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. "Росатом" будет приглашать белорусских партнеров к строительству АЭС в других странах, пообещал генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. Белорусские специалисты участвуют практически на всех стройках АЭС с "Росатомом" - в России, Бангладеш, Турции, Египте, отметил Лихачев в комментарии "Известиям". "И дальше на новые стройки мы будем привлекать белорусские предприятия", - добавил он.

https://1prime.ru/20250203/indiya-854624428.html

белоруссия

бангладеш

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росатом, белоруссия, россия, алексей лихачев, бангладеш, турция, атомная энергетика