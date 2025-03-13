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"Росатом" пригласит белорусских партнеров на стройки АЭС в других странах
"Росатом" пригласит белорусских партнеров на стройки АЭС в других странах - 13.03.2025, ПРАЙМ
"Росатом" пригласит белорусских партнеров на стройки АЭС в других странах
"Росатом" будет приглашать белорусских партнеров к строительству АЭС в других странах, пообещал генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T20:47+0300
2025-03-13T20:47+0300
2025-03-13T20:47+0300
энергетика
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. "Росатом" будет приглашать белорусских партнеров к строительству АЭС в других странах, пообещал генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. Белорусские специалисты участвуют практически на всех стройках АЭС с "Росатомом" - в России, Бангладеш, Турции, Египте, отметил Лихачев в комментарии "Известиям". "И дальше на новые стройки мы будем привлекать белорусские предприятия", - добавил он.
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росатом, белоруссия, россия, алексей лихачев, бангладеш, турция, атомная энергетика
Энергетика, Росатом, БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, Алексей Лихачев, Бангладеш, ТУРЦИЯ, атомная энергетика
"Росатом" пригласит белорусских партнеров на стройки АЭС в других странах
Лихачев: "Росатом" пригласит белорусских партнеров на стройки АЭС в других странах
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. "Росатом" будет приглашать белорусских партнеров к строительству АЭС в других странах, пообещал генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
Белорусские специалисты участвуют практически на всех стройках АЭС с "Росатомом" - в России, Бангладеш, Турции, Египте, отметил Лихачев в комментарии "Известиям".
"И дальше на новые стройки мы будем привлекать белорусские предприятия", - добавил он.
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