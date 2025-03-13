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Роспотребнадзор по Москве выявил нарушения в сети "Светофор"

Роспотребнадзор по Москве выявил нарушения в сети "Светофор" - 13.03.2025, ПРАЙМ

Роспотребнадзор по Москве выявил нарушения в сети "Светофор"

Управление Роспотребнадзора по Москве выявило нарушения в сети "Светофор", было изъято более 13 тонн некачественной продукции, 20 торговых точек временно... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T13:13+0300

2025-03-13T13:13+0300

2025-03-13T13:13+0300

россия

роспотребнадзор

светофор

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Управление Роспотребнадзора по Москве выявило нарушения в сети "Светофор", было изъято более 13 тонн некачественной продукции, 20 торговых точек временно закрыты, сообщили журналистам в ведомстве. "Управление Роспотребнадзора по г. Москве завершило контрольное (надзорное) мероприятие в сети магазинов "Светофор", в ходе которого были выявлены нарушения требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции". Проверка проводилась с 17 по 30 января 2025 года, среди результатов: нарушения соблюдения сроков годности и условий хранения пищевых товаров", - говорится в сообщении. В магазинах также фиксировались случаи хранения пищевой продукции без должной маркировки, что создает угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, отметили в управлении. Материалы дел по выявленным нарушениям были направлены в Арбитражный суд Москвы для определения размера административного штрафа и других мер, уточнили в ведомстве. По итогам проверок в 23 магазинах были изъяты более 13 тонн некачественной продукции, 20 торговых точек временно закрыты, подчеркнули в управлении.

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россия, роспотребнадзор, светофор