Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне стали чаще использовать мессенджеры, показал опрос - 13.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250313/rossijane-855729517.html
Россияне стали чаще использовать мессенджеры, показал опрос
Россияне стали чаще использовать мессенджеры, показал опрос - 13.03.2025, ПРАЙМ
Россияне стали чаще использовать мессенджеры, показал опрос
Каждый четвертый россиянин за последние два года стал чаще использовать мессенджеры как для личного общения, так и для решения рабочих вопросов, говорится в... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T05:27+0300
2025-03-13T05:27+0300
технологии
россия
telegram
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855729517.jpg?1741832848
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Каждый четвертый россиянин за последние два года стал чаще использовать мессенджеры как для личного общения, так и для решения рабочих вопросов, говорится в исследовании поставщика решений и сервисов в области цифровых коммуникаций edna, которое есть в распоряжении РИА Новости. "За последние два года произошли заметные изменения в использовании цифровых каналов. 26% россиян стали активнее использовать мессенджеры как для личных, так и для рабочих коммуникаций. При этом для 25% опрошенных общение в мессенджерах стало привычным и не вызывает дискомфорта", - сказано в исследовании. Оно проводилось в феврале 2025 года, в нем участвовали 2 890 человек. При этом часть респондентов признались, что устали от мессенджеров: например, каждый пятый устал от постоянного онлайн-присутствия и хочет больше времени проводить офлайн, а каждый десятый не справляется с растущим потоком сообщений. Еще 15% опрошенных отметили, что их отвлекают новости и каналы в Telegram. Около 14% пользователей выбирают общение с помощью голосовых сообщений вместо текстовых, чтобы снизить нагрузку при коммуникации. Каждый третий россиянин считает электронную почту и мессенджеры основным инструментом для решения любых вопросов. При этом столько же недовольны онлайн-общением: 15% мечтают полностью отказаться от мобильного телефона, 11% предпочитают личное общение, а 6% хотят проводить меньше времени в онлайне. Каждый пятый опрошенный практически не использует цифровые каналы для коммуникации. "Оперативность ответов также важна для комфорта: 18% респондентов отметили, что для них критично быстрое получение ответа от собеседника. Интересно, что мнения по поводу формата сообщений разделились: 18% россиян хотят заменить голосовые сообщения на текст, а 12% предпочитают обратное - больше голосовых и меньше текста", - отмечается в исследовании. Пятая часть участников исследования признались, что хотели бы иметь отдельный мессенджер для рабочих коммуникаций - по их мнению, это помогло бы разграничить личное и профессиональное пространство. Еще 17% мечтают о функции автоматического отключения рабочих коммуникаций в нерабочее время, а 15% хотели бы установить лимит на количество входящих сообщений.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, telegram
Технологии, РОССИЯ, Telegram
05:27 13.03.2025
 
Россияне стали чаще использовать мессенджеры, показал опрос

edna: каждый четвертый россиянин стал чаще использовать мессенджеры

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Каждый четвертый россиянин за последние два года стал чаще использовать мессенджеры как для личного общения, так и для решения рабочих вопросов, говорится в исследовании поставщика решений и сервисов в области цифровых коммуникаций edna, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"За последние два года произошли заметные изменения в использовании цифровых каналов. 26% россиян стали активнее использовать мессенджеры как для личных, так и для рабочих коммуникаций. При этом для 25% опрошенных общение в мессенджерах стало привычным и не вызывает дискомфорта", - сказано в исследовании. Оно проводилось в феврале 2025 года, в нем участвовали 2 890 человек.
При этом часть респондентов признались, что устали от мессенджеров: например, каждый пятый устал от постоянного онлайн-присутствия и хочет больше времени проводить офлайн, а каждый десятый не справляется с растущим потоком сообщений. Еще 15% опрошенных отметили, что их отвлекают новости и каналы в Telegram. Около 14% пользователей выбирают общение с помощью голосовых сообщений вместо текстовых, чтобы снизить нагрузку при коммуникации.
Каждый третий россиянин считает электронную почту и мессенджеры основным инструментом для решения любых вопросов. При этом столько же недовольны онлайн-общением: 15% мечтают полностью отказаться от мобильного телефона, 11% предпочитают личное общение, а 6% хотят проводить меньше времени в онлайне. Каждый пятый опрошенный практически не использует цифровые каналы для коммуникации.
"Оперативность ответов также важна для комфорта: 18% респондентов отметили, что для них критично быстрое получение ответа от собеседника. Интересно, что мнения по поводу формата сообщений разделились: 18% россиян хотят заменить голосовые сообщения на текст, а 12% предпочитают обратное - больше голосовых и меньше текста", - отмечается в исследовании.
Пятая часть участников исследования признались, что хотели бы иметь отдельный мессенджер для рабочих коммуникаций - по их мнению, это помогло бы разграничить личное и профессиональное пространство. Еще 17% мечтают о функции автоматического отключения рабочих коммуникаций в нерабочее время, а 15% хотели бы установить лимит на количество входящих сообщений.
 
ТехнологииРОССИЯTelegram
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала