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Россияне стали чаще вывозить детей на море на весенних каникулах

Россияне стали чаще вывозить детей на море на весенних каникулах - 13.03.2025, ПРАЙМ

Россияне стали чаще вывозить детей на море на весенних каникулах

Россияне стали чаще вывозить детей на море на весенних каникулах, первое место занял поселок Сириус с приростом в 1,85 раза в годовом выражении, подсчитали для... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T06:45+0300

2025-03-13T06:45+0300

2025-03-13T06:45+0300

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Россияне стали чаще вывозить детей на море на весенних каникулах, первое место занял поселок Сириус с приростом в 1,85 раза в годовом выражении, подсчитали для РИА Новости аналитики платформы Bronevik.com (входит в экосистему МТС). "Лидерами по росту интереса путешественников с детьми стали черноморские курорты. Наибольший прирост бронирований на весенние каникулы продемонстрировал поселок Сириус из агломерации Большого Сочи – на 85% год к году. Этот курорт привлекателен тем, что даже в несезон здесь доступно множество развлечений: парк аттракционов "Сочи Парк", "Сириус Автодром" с трассой для картинга, прогулки по Олимпийскому парку", - говорится в исследовании, основанном на анализе собственных обезличенных данных сервиса. Отмечается, что в список лидеров по приросту спроса на весенние каникулы вошли еще два черноморских курорта - Сочи и Геленджик, там количество бронирований увеличилось на 75% и 50% соответственно. Также на 77% выросло число бронирований в Санкт-Петербурге за тот же период. При этом в марте здесь еще не так много туристов, как в теплый сезон, поэтому можно посетить популярные достопримечательности без очередей, отметили в сервисе. Еще одним популярным местом стали Ессентуки, в котором количество заказов выросло на 67% в годовом выражении. Этот курорт находится на юге России, поэтому в конце марта здесь уже достаточно тепло и комфортно для активного отдыха и пеших экскурсий по городу и окрестностям. По подсчетам специалистов, средний чек на проживание в туристическом жилье в период весенних каникул составил 7,7 тысячи рублей за ночь. Чаще всего путешественники с детьми выбирают отели и мини-отели. Меньше останавливается в апартаментах и апарт-отелях.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, туризм, россия, москва, сочи, геленджик, мтс