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Россияне стали чаще вывозить детей на море на весенних каникулах - 13.03.2025, ПРАЙМ
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Россияне стали чаще вывозить детей на море на весенних каникулах
Россияне стали чаще вывозить детей на море на весенних каникулах - 13.03.2025, ПРАЙМ
Россияне стали чаще вывозить детей на море на весенних каникулах
Россияне стали чаще вывозить детей на море на весенних каникулах, первое место занял поселок Сириус с приростом в 1,85 раза в годовом выражении, подсчитали для... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T06:45+0300
2025-03-13T06:45+0300
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туризм
россия
москва
сочи
геленджик
мтс
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Россияне стали чаще вывозить детей на море на весенних каникулах, первое место занял поселок Сириус с приростом в 1,85 раза в годовом выражении, подсчитали для РИА Новости аналитики платформы Bronevik.com (входит в экосистему МТС). "Лидерами по росту интереса путешественников с детьми стали черноморские курорты. Наибольший прирост бронирований на весенние каникулы продемонстрировал поселок Сириус из агломерации Большого Сочи – на 85% год к году. Этот курорт привлекателен тем, что даже в несезон здесь доступно множество развлечений: парк аттракционов "Сочи Парк", "Сириус Автодром" с трассой для картинга, прогулки по Олимпийскому парку", - говорится в исследовании, основанном на анализе собственных обезличенных данных сервиса. Отмечается, что в список лидеров по приросту спроса на весенние каникулы вошли еще два черноморских курорта - Сочи и Геленджик, там количество бронирований увеличилось на 75% и 50% соответственно. Также на 77% выросло число бронирований в Санкт-Петербурге за тот же период. При этом в марте здесь еще не так много туристов, как в теплый сезон, поэтому можно посетить популярные достопримечательности без очередей, отметили в сервисе. Еще одним популярным местом стали Ессентуки, в котором количество заказов выросло на 67% в годовом выражении. Этот курорт находится на юге России, поэтому в конце марта здесь уже достаточно тепло и комфортно для активного отдыха и пеших экскурсий по городу и окрестностям. По подсчетам специалистов, средний чек на проживание в туристическом жилье в период весенних каникул составил 7,7 тысячи рублей за ночь. Чаще всего путешественники с детьми выбирают отели и мини-отели. Меньше останавливается в апартаментах и апарт-отелях.
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192
40
192
40
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4.7
96
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бизнес, туризм, россия, москва, сочи, геленджик, мтс
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, МОСКВА, СОЧИ, Геленджик, МТС
06:45 13.03.2025
 
Россияне стали чаще вывозить детей на море на весенних каникулах

Bronevik.com: россияне стали чаще вывозить детей на море на весенних каникулах

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Россияне стали чаще вывозить детей на море на весенних каникулах, первое место занял поселок Сириус с приростом в 1,85 раза в годовом выражении, подсчитали для РИА Новости аналитики платформы Bronevik.com (входит в экосистему МТС).
"Лидерами по росту интереса путешественников с детьми стали черноморские курорты. Наибольший прирост бронирований на весенние каникулы продемонстрировал поселок Сириус из агломерации Большого Сочи – на 85% год к году. Этот курорт привлекателен тем, что даже в несезон здесь доступно множество развлечений: парк аттракционов "Сочи Парк", "Сириус Автодром" с трассой для картинга, прогулки по Олимпийскому парку", - говорится в исследовании, основанном на анализе собственных обезличенных данных сервиса.
Отмечается, что в список лидеров по приросту спроса на весенние каникулы вошли еще два черноморских курорта - Сочи и Геленджик, там количество бронирований увеличилось на 75% и 50% соответственно.
Также на 77% выросло число бронирований в Санкт-Петербурге за тот же период. При этом в марте здесь еще не так много туристов, как в теплый сезон, поэтому можно посетить популярные достопримечательности без очередей, отметили в сервисе.
Еще одним популярным местом стали Ессентуки, в котором количество заказов выросло на 67% в годовом выражении. Этот курорт находится на юге России, поэтому в конце марта здесь уже достаточно тепло и комфортно для активного отдыха и пеших экскурсий по городу и окрестностям.
По подсчетам специалистов, средний чек на проживание в туристическом жилье в период весенних каникул составил 7,7 тысячи рублей за ночь. Чаще всего путешественники с детьми выбирают отели и мини-отели. Меньше останавливается в апартаментах и апарт-отелях.
 
БизнесТуризмРОССИЯМОСКВАСОЧИГеленджикМТС
 
 
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