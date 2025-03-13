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WSJ назвала Россию мировым лидером по беспилотным системам - 13.03.2025, ПРАЙМ
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WSJ назвала Россию мировым лидером по беспилотным системам
WSJ назвала Россию мировым лидером по беспилотным системам - 13.03.2025, ПРАЙМ
WSJ назвала Россию мировым лидером по беспилотным системам
Россия является мировым лидером в области беспилотных систем, пишет американская газета Wall Street Journal. | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T10:17+0300
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Россия является мировым лидером в области беспилотных систем, пишет американская газета Wall Street Journal. "Россия теперь является мировым лидером в области беспилотных систем", - пишет издание. При этом Wall Street Journal отмечает, что страны НАТО "спешат перенять опыт" Украины и разрабатывать собственные беспилотники и системы противодействия им. Ранее издание писало о том, что американские оборонные стартапы на фоне провалов обращаются за помощью в производстве беспилотников для армии США к Украине. Как отмечалось в статье, американские стартапы потратили миллиарды долларов, пытаясь разработать небольшие беспилотники, которые, как заявляют в Пентагоне, пригодятся для будущих конфликтов, однако многие из них создали лишь дорогие летательные аппараты, которые "не очень хорошо летают".
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технологии, россия, wsj
Вооружения, Технологии, РОССИЯ, WSJ
10:17 13.03.2025 (обновлено: 10:19 13.03.2025)
 
WSJ назвала Россию мировым лидером по беспилотным системам

WSJ: Россия является мировым лидером в области беспилотных систем

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкFPV-дрон
FPV-дрон - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Россия является мировым лидером в области беспилотных систем, пишет американская газета Wall Street Journal.
"Россия теперь является мировым лидером в области беспилотных систем", - пишет издание.
При этом Wall Street Journal отмечает, что страны НАТО "спешат перенять опыт" Украины и разрабатывать собственные беспилотники и системы противодействия им.
Ранее издание писало о том, что американские оборонные стартапы на фоне провалов обращаются за помощью в производстве беспилотников для армии США к Украине. Как отмечалось в статье, американские стартапы потратили миллиарды долларов, пытаясь разработать небольшие беспилотники, которые, как заявляют в Пентагоне, пригодятся для будущих конфликтов, однако многие из них создали лишь дорогие летательные аппараты, которые "не очень хорошо летают".
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
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