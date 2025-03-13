https://1prime.ru/20250313/rossiya-855735805.html

WSJ назвала Россию мировым лидером по беспилотным системам

WSJ назвала Россию мировым лидером по беспилотным системам - 13.03.2025, ПРАЙМ

WSJ назвала Россию мировым лидером по беспилотным системам

Россия является мировым лидером в области беспилотных систем, пишет американская газета Wall Street Journal. | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T10:17+0300

2025-03-13T10:17+0300

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Россия является мировым лидером в области беспилотных систем, пишет американская газета Wall Street Journal. "Россия теперь является мировым лидером в области беспилотных систем", - пишет издание. При этом Wall Street Journal отмечает, что страны НАТО "спешат перенять опыт" Украины и разрабатывать собственные беспилотники и системы противодействия им. Ранее издание писало о том, что американские оборонные стартапы на фоне провалов обращаются за помощью в производстве беспилотников для армии США к Украине. Как отмечалось в статье, американские стартапы потратили миллиарды долларов, пытаясь разработать небольшие беспилотники, которые, как заявляют в Пентагоне, пригодятся для будущих конфликтов, однако многие из них создали лишь дорогие летательные аппараты, которые "не очень хорошо летают".

https://1prime.ru/20250313/opk-855733010.html

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технологии, россия, wsj