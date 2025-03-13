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Чистый убыток "Русгидро" составил 61,2 млрд руб против прибыли год назад - 13.03.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Чистый убыток "Русгидро" составил 61,2 млрд руб против прибыли год назад
Чистый убыток "Русгидро" составил 61,2 млрд руб против прибыли год назад - 13.03.2025, ПРАЙМ
Чистый убыток "Русгидро" составил 61,2 млрд руб против прибыли год назад
Чистый убыток "Русгидро" по МСФО в 2024 году составил 61,162 миллиарда рублей против прибыли в 32,104 миллиарда рублей годом ранее, а показатель EBITDA вырос на | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T18:23+0300
2025-03-13T18:23+0300
энергетика
русгидро
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Чистый убыток "Русгидро" по МСФО в 2024 году составил 61,162 миллиарда рублей против прибыли в 32,104 миллиарда рублей годом ранее, а показатель EBITDA вырос на 14,2%, составив 150,809 миллиарда рублей, сообщила компания. Выручка компании увеличилась на 13,6% и достигла 579,817 миллиарда рублей. В "Русгидро" сообщили, что убыток компании обусловлен обесценением основных производственных активов энергокомпаний Дальневосточного федерального округа (ДФО) и ростом финансовых расходов вследствие увеличения процентных расходов, обусловленных повышением ключевой ставки Банка России. Рост выручки же компания связывает с "ростом выработки электроэнергии объектами гидрогенерации на 3,4% в сравнении с показателем предыдущего года, увеличением стоимости и объема продажи электрической энергии и мощности, в том числе за счет новых введенных объектов на условиях ДПМ ВИЭ и модернизации Владивостокской ТЭЦ-2 в рамках механизма ДПМ для проектов в ДФО, ростом тарифов на продажу электроэнергии и объема полезного отпуска сбытовыми компаниями группы", сказано в релизе. Отношение чистого долга к EBITDA на конец отчетного периода составило 3,4. Балансовая стоимость активов за год увеличилась на 17,3% - до 1,365 триллиона рублей, преимущественно в результате роста стоимости основных средств в связи с реализацией масштабной инвестиционной программы "Русгидро", также отметили в компании. "Русгидро" - энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,6 ГВт.
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русгидро
Энергетика, Русгидро
18:23 13.03.2025
 
Чистый убыток "Русгидро" составил 61,2 млрд руб против прибыли год назад

Убыток "Русгидро" по МСФО в 2024 году составил 61,2 млрд руб против прибыли год назад

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтенд компании "Русгидро"
Стенд компании Русгидро - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Чистый убыток "Русгидро" по МСФО в 2024 году составил 61,162 миллиарда рублей против прибыли в 32,104 миллиарда рублей годом ранее, а показатель EBITDA вырос на 14,2%, составив 150,809 миллиарда рублей, сообщила компания.
Выручка компании увеличилась на 13,6% и достигла 579,817 миллиарда рублей.
В "Русгидро" сообщили, что убыток компании обусловлен обесценением основных производственных активов энергокомпаний Дальневосточного федерального округа (ДФО) и ростом финансовых расходов вследствие увеличения процентных расходов, обусловленных повышением ключевой ставки Банка России.
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Рост выручки же компания связывает с "ростом выработки электроэнергии объектами гидрогенерации на 3,4% в сравнении с показателем предыдущего года, увеличением стоимости и объема продажи электрической энергии и мощности, в том числе за счет новых введенных объектов на условиях ДПМ ВИЭ и модернизации Владивостокской ТЭЦ-2 в рамках механизма ДПМ для проектов в ДФО, ростом тарифов на продажу электроэнергии и объема полезного отпуска сбытовыми компаниями группы", сказано в релизе.
Отношение чистого долга к EBITDA на конец отчетного периода составило 3,4. Балансовая стоимость активов за год увеличилась на 17,3% - до 1,365 триллиона рублей, преимущественно в результате роста стоимости основных средств в связи с реализацией масштабной инвестиционной программы "Русгидро", также отметили в компании.
"Русгидро" - энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,6 ГВт.
 
ЭнергетикаРусгидро
 
 
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