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СМИ: глобальные инвесторы ожидают возвращения России на мировые рынки - 13.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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СМИ: глобальные инвесторы ожидают возвращения России на мировые рынки
СМИ: глобальные инвесторы ожидают возвращения России на мировые рынки - 13.03.2025, ПРАЙМ
СМИ: глобальные инвесторы ожидают возвращения России на мировые рынки
Глобальные зарубежные инвесторы все больше проявляют интерес к возвращению России на мировые финансовые рынки, передает агентство Bloomberg. | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T09:53+0300
2025-03-13T09:53+0300
экономика
россия
инвесторы
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Глобальные зарубежные инвесторы все больше проявляют интерес к возвращению России на мировые финансовые рынки, передает агентство Bloomberg.Согласно изданию, благодаря попыткам президента США Дональда Трампа договориться с Москвой об урегулировании конфликта на Украине инвесторы начали активно рассматривать возможность приобретения акций российских компаний.Ко всему прочему, инвесторы в настоящее время проявляют агрессивный интерес к ценным бумагам российских эмитентов и интересуются возможностью быстрого доступа на российский рынок."Инвесторы в целом спрашивают, как быстро они могут выйти на российский рынок", – заметил в беседе с изданием инвестиционный банкир, управляющий собственной консалтинговой фирмой Евгений Коган.Кроме того, предложения со стороны Москвы о совместных инвестиционных проектах также привлекают инвесторов и увеличивают привлекательность акций российских компаний.
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россия, инвесторы
Экономика, РОССИЯ, инвесторы
09:53 13.03.2025
 
СМИ: глобальные инвесторы ожидают возвращения России на мировые рынки

Bloomberg: глобальные инвесторы ожидают возвращения России на мировые рынки

© fotolia.com / macky_ch" Флаг России
 Флаг России - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© fotolia.com / macky_ch
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Глобальные зарубежные инвесторы все больше проявляют интерес к возвращению России на мировые финансовые рынки, передает агентство Bloomberg.
Согласно изданию, благодаря попыткам президента США Дональда Трампа договориться с Москвой об урегулировании конфликта на Украине инвесторы начали активно рассматривать возможность приобретения акций российских компаний.
Ко всему прочему, инвесторы в настоящее время проявляют агрессивный интерес к ценным бумагам российских эмитентов и интересуются возможностью быстрого доступа на российский рынок.
"Инвесторы в целом спрашивают, как быстро они могут выйти на российский рынок", – заметил в беседе с изданием инвестиционный банкир, управляющий собственной консалтинговой фирмой Евгений Коган.
Кроме того, предложения со стороны Москвы о совместных инвестиционных проектах также привлекают инвесторов и увеличивают привлекательность акций российских компаний.
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ЭкономикаРОССИЯинвесторы
 
 
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