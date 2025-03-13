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Трамп перешёл рубеж: рынок содрогнулся - 13.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250313/rynok-855722932.html
Трамп перешёл рубеж: рынок содрогнулся
Трамп перешёл рубеж: рынок содрогнулся - 13.03.2025, ПРАЙМ
Трамп перешёл рубеж: рынок содрогнулся
Обвал на рынке акций США накануне был связан с реакциями на комментарии властей страны о возможной инфляции. Кроме того, Дональд Трамп заявил о том, что ему... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T05:05+0300
2025-03-13T05:05+0300
экономика
мнения аналитиков
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Обвал на рынке акций США накануне был связан с реакциями на комментарии властей страны о возможной инфляции. Кроме того, Дональд Трамп заявил о том, что ему неважна краткосрочная динамика рынка. Интересно, что инвесторы долгое время видели 5750 пунктов по S&amp;P как некий психологический уровень сопротивления.Это тот рубеж, у которого Трамп начинал свой второй срок. Однако после слов, что Белому дому не важна краткосрочная динамика рынка, рынок начал закладывать в ожидания более пессимистичные сценарии.Еще один значимый триггер заключается в том, что Трамп не опроверг возможность рецессии в экономике США. На наш взгляд, не столько тарифы сами по себе вредят экономике, сколько неопределенность вокруг них. В последний месяц Трамп неоднократно отменял, продлевал, отодвигал и вводил заново торговые пошлины, что привело к абсолютно непредсказуемости как для инвесторов, так и для самих компаний. И мы считаем, что почти любой уровень тарифов будет для рынков позитивнее, чем сегодняшняя ситуация.На данный момент обращает на себя внимание снижение индекса уверенности потребителей. При этом последние отчетности и макроданные не указывают на серьезный шок потребительского спроса.Значит, рецессии пока нет, но если ее провоцировать и создавать для нее условия, она сформируется.
сша
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Сергей Бдоян
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Сергей Бдоян
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, сша, дональд трамп
Экономика, Мнения аналитиков, США, Дональд Трамп
05:05 13.03.2025
 

Трамп перешёл рубеж: рынок содрогнулся

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Сергей Бдоян
Сергей Бдоян
портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Обвал на рынке акций США накануне был связан с реакциями на комментарии властей страны о возможной инфляции. Кроме того, Дональд Трамп заявил о том, что ему неважна краткосрочная динамика рынка. Интересно, что инвесторы долгое время видели 5750 пунктов по S&P как некий психологический уровень сопротивления.
Это тот рубеж, у которого Трамп начинал свой второй срок. Однако после слов, что Белому дому не важна краткосрочная динамика рынка, рынок начал закладывать в ожидания более пессимистичные сценарии.
Еще один значимый триггер заключается в том, что Трамп не опроверг возможность рецессии в экономике США. На наш взгляд, не столько тарифы сами по себе вредят экономике, сколько неопределенность вокруг них. В последний месяц Трамп неоднократно отменял, продлевал, отодвигал и вводил заново торговые пошлины, что привело к абсолютно непредсказуемости как для инвесторов, так и для самих компаний. И мы считаем, что почти любой уровень тарифов будет для рынков позитивнее, чем сегодняшняя ситуация.
На данный момент обращает на себя внимание снижение индекса уверенности потребителей. При этом последние отчетности и макроданные не указывают на серьезный шок потребительского спроса.
Значит, рецессии пока нет, но если ее провоцировать и создавать для нее условия, она сформируется.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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ЭкономикаМнения аналитиковСШАДональд Трамп
 
 
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