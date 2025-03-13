Трамп перешёл рубеж: рынок содрогнулся

МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Обвал на рынке акций США накануне был связан с реакциями на комментарии властей страны о возможной инфляции. Кроме того, Дональд Трамп заявил о том, что ему неважна краткосрочная динамика рынка. Интересно, что инвесторы долгое время видели 5750 пунктов по S&P как некий психологический уровень сопротивления.Это тот рубеж, у которого Трамп начинал свой второй срок. Однако после слов, что Белому дому не важна краткосрочная динамика рынка, рынок начал закладывать в ожидания более пессимистичные сценарии.Еще один значимый триггер заключается в том, что Трамп не опроверг возможность рецессии в экономике США. На наш взгляд, не столько тарифы сами по себе вредят экономике, сколько неопределенность вокруг них. В последний месяц Трамп неоднократно отменял, продлевал, отодвигал и вводил заново торговые пошлины, что привело к абсолютно непредсказуемости как для инвесторов, так и для самих компаний. И мы считаем, что почти любой уровень тарифов будет для рынков позитивнее, чем сегодняшняя ситуация.На данный момент обращает на себя внимание снижение индекса уверенности потребителей. При этом последние отчетности и макроданные не указывают на серьезный шок потребительского спроса.Значит, рецессии пока нет, но если ее провоцировать и создавать для нее условия, она сформируется.
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Обвал на рынке акций США накануне был связан с реакциями на комментарии властей страны о возможной инфляции. Кроме того, Дональд Трамп заявил о том, что ему неважна краткосрочная динамика рынка. Интересно, что инвесторы долгое время видели 5750 пунктов по S&P как некий психологический уровень сопротивления.
Это тот рубеж, у которого Трамп начинал свой второй срок. Однако после слов, что Белому дому не важна краткосрочная динамика рынка, рынок начал закладывать в ожидания более пессимистичные сценарии.
Еще один значимый триггер заключается в том, что Трамп не опроверг возможность рецессии в экономике США. На наш взгляд, не столько тарифы сами по себе вредят экономике, сколько неопределенность вокруг них. В последний месяц Трамп неоднократно отменял, продлевал, отодвигал и вводил заново торговые пошлины, что привело к абсолютно непредсказуемости как для инвесторов, так и для самих компаний. И мы считаем, что почти любой уровень тарифов будет для рынков позитивнее, чем сегодняшняя ситуация.
На данный момент обращает на себя внимание снижение индекса уверенности потребителей. При этом последние отчетности и макроданные не указывают на серьезный шок потребительского спроса.
Значит, рецессии пока нет, но если ее провоцировать и создавать для нее условия, она сформируется.
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