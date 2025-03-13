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Российский рынок акций снизился на 1,96% за основную сессию - 13.03.2025, ПРАЙМ
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Российский рынок акций снизился на 1,96% за основную сессию
Российский рынок акций снизился на 1,96% за основную сессию - 13.03.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций снизился на 1,96% за основную сессию
Российский рынок акций за основную торговую сессию снизился на 1,96%, следует из данных Московской биржи. | 13.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию снизился на 1,96%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1,96%, до 3121,57 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,80% до 1218,55 пункта, долларовый РТС - на 1,96%, до 1135,27 пункта.
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рынки, акции, россия, мосбиржа, ртс
Экономика, Рынки, Акции, РОССИЯ, Мосбиржа, РТС
19:00 13.03.2025
 
Российский рынок акций снизился на 1,96% за основную сессию

Российский рынок акций за основную торговую сессию снизился на 1,96%

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПрезентация обновленной Московской биржи
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию снизился на 1,96%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1,96%, до 3121,57 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,80% до 1218,55 пункта, долларовый РТС - на 1,96%, до 1135,27 пункта.
Юань - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
Курс юаня растет в начале торгов на Мосбирже
Вчера, 10:03
 
ЭкономикаРынкиАкцииРОССИЯМосбиржаРТС
 
 
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