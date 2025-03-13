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Российский рынок акций вечером перешел к росту после заявлений Путина
Российский рынок акций вечером перешел к росту после заявлений Путина - 13.03.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций вечером перешел к росту после заявлений Путина
Российский рынок акций с началом вечерней сессии резко компенсировал двухпроцентное снижение после заявлений президента РФ Владимира Путина и растет на 0,5%,... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T19:20+0300
2025-03-13T19:20+0300
2025-03-13T19:20+0300
экономика
владимир путин
мосбиржа
россия
российский рынок акций
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций с началом вечерней сессии резко компенсировал двухпроцентное снижение после заявлений президента РФ Владимира Путина и растет на 0,5%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к 19.14 мск повышался на 0,26% - до 3192,13 пункта. К закрытию основных торгов он снизился на 1,96% - до 3121,57 пункта. В частности, Путин заявил, что идея перемирия с Украиной правильная, Россия, безусловно, ее поддерживает, при этом есть вопросы, которые нужно обсудить.
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владимир путин, мосбиржа, россия, российский рынок акций
Экономика, Владимир Путин, Мосбиржа, РОССИЯ, российский рынок акций
Российский рынок акций вечером перешел к росту после заявлений Путина
Российский рынок акций с началом вечерней сессии перешел к росту после заявлений Путина
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций с началом вечерней сессии резко компенсировал двухпроцентное снижение после заявлений президента РФ Владимира Путина и растет на 0,5%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к 19.14 мск повышался на 0,26% - до 3192,13 пункта. К закрытию основных торгов он снизился на 1,96% - до 3121,57 пункта.
В частности, Путин заявил, что идея перемирия с Украиной правильная, Россия, безусловно, ее поддерживает, при этом есть вопросы, которые нужно обсудить.
Рубль растет против юаня на Мосбирже, обновляя максимумы за две недели