https://1prime.ru/20250313/rynok-855763964.html

Российский рынок акций вечером перешел к росту после заявлений Путина

Российский рынок акций вечером перешел к росту после заявлений Путина - 13.03.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций вечером перешел к росту после заявлений Путина

Российский рынок акций с началом вечерней сессии резко компенсировал двухпроцентное снижение после заявлений президента РФ Владимира Путина и растет на 0,5%,... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T19:20+0300

2025-03-13T19:20+0300

2025-03-13T19:20+0300

экономика

владимир путин

мосбиржа

россия

российский рынок акций

https://cdnn.1prime.ru/img/83437/47/834374731_0:281:2666:1781_1920x0_80_0_0_73783303bf8fa9d20fb25d0415236c97.jpg

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций с началом вечерней сессии резко компенсировал двухпроцентное снижение после заявлений президента РФ Владимира Путина и растет на 0,5%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к 19.14 мск повышался на 0,26% - до 3192,13 пункта. К закрытию основных торгов он снизился на 1,96% - до 3121,57 пункта. В частности, Путин заявил, что идея перемирия с Украиной правильная, Россия, безусловно, ее поддерживает, при этом есть вопросы, которые нужно обсудить.

https://1prime.ru/20250311/rubl-855676246.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, мосбиржа, россия, российский рынок акций