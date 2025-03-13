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Российский рынок акций ощутимо снизился в основную сессию

Российский рынок акций ощутимо снизился в основную сессию - 13.03.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций ощутимо снизился в основную сессию

Российский рынок акций по итогам основных торгов четверга снизился почти на 2%, следует из данных Московской биржи. | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T19:51+0300

2025-03-13T19:51+0300

2025-03-13T19:51+0300

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций по итогам основных торгов четверга снизился почти на 2%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1,96%, до 3121,57 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,80% до 1218,55 пункта, долларовый РТС - на 1,96%, до 1135,27 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс компенсировал двухпроцентное падение и вышел к небольшой плюс. РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ Российский рынок акций в основную сессию четверга ощутимо снижался, индекс Мосбиржи коснулся ключевого уровня 3100 пунктов, однако смог удержаться выше него. "Российский рынок продолжил начатое вчера умеренное снижение, потеряв к обеду порядка 1%. Однако продолжает оставаться в прогнозируемых нами значениях от 3100 до 3250 по индексу Мосбиржи. Стоит выделить как низкую волатильность, так и в целом низкую активность участников рынка, выжидающих геополитических сигналов", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже упали в цене бумаги "Хэдхантера" (-1,6%), "Мосэнерго" (-1,5%), "Астры" (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%). Выросли в цене бумаги "Татнефти" (+3,3%), МТС (+3%), "Россетей" (+2,8%). Стоимость нефти к 19.40 мск снижалась на 1,1% до 70,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1% до 103,7 пункта. ПРОГНОЗЫ Российский рынок к завершению сессии оставался в значительном минусе, индекс Мосбиржи при этом, возможно, начал закрытие образовавшегося в феврале гэпа, для чего ему потребуется опуститься к 3059 пунктам, отмечает Кожухова из ИК "Велес капитал". "При этом власти РФ, США и Украины продолжают переговоры в попытке как можно быстрее завершить конфликт", - добавляет она. Шепелев из "БКС Мир инвестиций" считает, что индекс Мосбиржи 14 марта будет колебаться в диапазоне 3100-3250 пунктов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, акции, россия, мосбиржа, ртс