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Российский рынок акций ощутимо снизился в основную сессию - 13.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250313/rynok-855766157.html
Российский рынок акций ощутимо снизился в основную сессию
Российский рынок акций ощутимо снизился в основную сессию - 13.03.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций ощутимо снизился в основную сессию
Российский рынок акций по итогам основных торгов четверга снизился почти на 2%, следует из данных Московской биржи. | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T19:51+0300
2025-03-13T19:51+0300
экономика
рынки
акции
россия
мосбиржа
ртс
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций по итогам основных торгов четверга снизился почти на 2%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1,96%, до 3121,57 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,80% до 1218,55 пункта, долларовый РТС - на 1,96%, до 1135,27 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс компенсировал двухпроцентное падение и вышел к небольшой плюс. РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ Российский рынок акций в основную сессию четверга ощутимо снижался, индекс Мосбиржи коснулся ключевого уровня 3100 пунктов, однако смог удержаться выше него. "Российский рынок продолжил начатое вчера умеренное снижение, потеряв к обеду порядка 1%. Однако продолжает оставаться в прогнозируемых нами значениях от 3100 до 3250 по индексу Мосбиржи. Стоит выделить как низкую волатильность, так и в целом низкую активность участников рынка, выжидающих геополитических сигналов", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже упали в цене бумаги "Хэдхантера" (-1,6%), "Мосэнерго" (-1,5%), "Астры" (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%). Выросли в цене бумаги "Татнефти" (+3,3%), МТС (+3%), "Россетей" (+2,8%). Стоимость нефти к 19.40 мск снижалась на 1,1% до 70,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1% до 103,7 пункта. ПРОГНОЗЫ Российский рынок к завершению сессии оставался в значительном минусе, индекс Мосбиржи при этом, возможно, начал закрытие образовавшегося в феврале гэпа, для чего ему потребуется опуститься к 3059 пунктам, отмечает Кожухова из ИК "Велес капитал". "При этом власти РФ, США и Украины продолжают переговоры в попытке как можно быстрее завершить конфликт", - добавляет она. Шепелев из "БКС Мир инвестиций" считает, что индекс Мосбиржи 14 марта будет колебаться в диапазоне 3100-3250 пунктов.
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рынки, акции, россия, мосбиржа, ртс
Экономика, Рынки, Акции, РОССИЯ, Мосбиржа, РТС
19:51 13.03.2025
 
Российский рынок акций ощутимо снизился в основную сессию

Российский рынок акций ощутимо снизился в основную сессию четверга

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПрезентация обновленной Московской биржи
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций по итогам основных торгов четверга снизился почти на 2%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1,96%, до 3121,57 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,80% до 1218,55 пункта, долларовый РТС - на 1,96%, до 1135,27 пункта.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс компенсировал двухпроцентное падение и вышел к небольшой плюс.
Мосбиржа.
Российский рынок акций вечером перешел к росту после заявлений Путина
19:20
РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Российский рынок акций в основную сессию четверга ощутимо снижался, индекс Мосбиржи коснулся ключевого уровня 3100 пунктов, однако смог удержаться выше него.
"Российский рынок продолжил начатое вчера умеренное снижение, потеряв к обеду порядка 1%. Однако продолжает оставаться в прогнозируемых нами значениях от 3100 до 3250 по индексу Мосбиржи. Стоит выделить как низкую волатильность, так и в целом низкую активность участников рынка, выжидающих геополитических сигналов", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
В частности, на Мосбирже упали в цене бумаги "Хэдхантера" (-1,6%), "Мосэнерго" (-1,5%), "Астры" (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%). Выросли в цене бумаги "Татнефти" (+3,3%), МТС (+3%), "Россетей" (+2,8%).
Стоимость нефти к 19.40 мск снижалась на 1,1% до 70,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1% до 103,7 пункта.
ПРОГНОЗЫ
Российский рынок к завершению сессии оставался в значительном минусе, индекс Мосбиржи при этом, возможно, начал закрытие образовавшегося в феврале гэпа, для чего ему потребуется опуститься к 3059 пунктам, отмечает Кожухова из ИК "Велес капитал". "При этом власти РФ, США и Украины продолжают переговоры в попытке как можно быстрее завершить конфликт", - добавляет она.
Шепелев из "БКС Мир инвестиций" считает, что индекс Мосбиржи 14 марта будет колебаться в диапазоне 3100-3250 пунктов.
 
ЭкономикаРынкиАкцииРОССИЯМосбиржаРТС
 
 
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