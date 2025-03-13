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S7 рассмотрит возможность уйти из Домодедово в другой аэропорт, пишут СМИ

S7 рассмотрит возможность уйти из Домодедово в другой аэропорт, пишут СМИ - 13.03.2025, ПРАЙМ

S7 рассмотрит возможность уйти из Домодедово в другой аэропорт, пишут СМИ

Авиакомпания S7 рассматривает возможность перехода из аэропорта Домодедово в аэропорты Шереметьево или Внуково, сообщает "Коммерсантъ". | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T09:30+0300

2025-03-13T09:30+0300

2025-03-13T09:30+0300

россия

s7

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания S7 рассматривает возможность перехода из аэропорта Домодедово в аэропорты Шереметьево или Внуково, сообщает "Коммерсантъ"."S7 обсуждает условия перехода из Домодедово по приглашению Шереметьево и Внуково", - сообщает издание со ссылкой на источники в отрасли.Отмечается, что S7 генерирует около 24% выручки аэропорта Домодедово, поэтому ее уход может негативно сказаться на финансовом положении аэропорта. Кроме того, S7 может перевести часть рейсов в Шереметьево или Внуково, но это потребует временных и финансовых затрат.Финансовое состояние Домодедово осложняется на фоне судебного иска Генеральной прокуратуры к владельцам аэропорта. Если S7 уйдет, это будет серьезным ударом для аэропорта. Однако Домодедово выразило надежду на продолжение сотрудничества с S7.

https://1prime.ru/20250306/s7-855521985.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, s7