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S7 рассмотрит возможность уйти из Домодедово в другой аэропорт, пишут СМИ
S7 рассмотрит возможность уйти из Домодедово в другой аэропорт, пишут СМИ - 13.03.2025, ПРАЙМ
S7 рассмотрит возможность уйти из Домодедово в другой аэропорт, пишут СМИ
Авиакомпания S7 рассматривает возможность перехода из аэропорта Домодедово в аэропорты Шереметьево или Внуково, сообщает "Коммерсантъ". | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T09:30+0300
2025-03-13T09:30+0300
2025-03-13T09:30+0300
россия
s7
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания S7 рассматривает возможность перехода из аэропорта Домодедово в аэропорты Шереметьево или Внуково, сообщает "Коммерсантъ"."S7 обсуждает условия перехода из Домодедово по приглашению Шереметьево и Внуково", - сообщает издание со ссылкой на источники в отрасли.Отмечается, что S7 генерирует около 24% выручки аэропорта Домодедово, поэтому ее уход может негативно сказаться на финансовом положении аэропорта. Кроме того, S7 может перевести часть рейсов в Шереметьево или Внуково, но это потребует временных и финансовых затрат.Финансовое состояние Домодедово осложняется на фоне судебного иска Генеральной прокуратуры к владельцам аэропорта. Если S7 уйдет, это будет серьезным ударом для аэропорта. Однако Домодедово выразило надежду на продолжение сотрудничества с S7.
https://1prime.ru/20250306/s7-855521985.html
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россия, s7
S7 рассмотрит возможность уйти из Домодедово в другой аэропорт, пишут СМИ
"Ъ": S7 может покинуть Домодедово ради Шереметьево или Внуково
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ.
Авиакомпания S7 рассматривает возможность перехода из аэропорта Домодедово в аэропорты Шереметьево или Внуково, сообщает
"Коммерсантъ".
"S7 обсуждает условия перехода из Домодедово по приглашению Шереметьево и Внуково", - сообщает издание со ссылкой на источники в отрасли.
Отмечается, что S7 генерирует около 24% выручки аэропорта Домодедово, поэтому ее уход может негативно сказаться на финансовом положении аэропорта. Кроме того, S7 может перевести часть рейсов в Шереметьево или Внуково, но это потребует временных и финансовых затрат.
Финансовое состояние Домодедово осложняется на фоне судебного иска Генеральной прокуратуры к владельцам аэропорта. Если S7 уйдет, это будет серьезным ударом для аэропорта. Однако Домодедово выразило надежду на продолжение сотрудничества с S7.
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