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Самолет Уиткоффа пересек границу России - 13.03.2025, ПРАЙМ
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Самолет Уиткоффа пересек границу России
Самолет Уиткоффа пересек границу России - 13.03.2025, ПРАЙМ
Самолет Уиткоффа пересек границу России
Вылетевший утром из Катара самолет Gulfstream G650ER, который связывают со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом,... | 13.03.2025, ПРАЙМ
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москва
сша
стив уиткофф
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Вылетевший утром из Катара самолет Gulfstream G650ER, который связывают со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, пересек границу РФ на фоне сообщений о предстоящем визите спецпосланника в Москву, следует из данных сервиса Flightradar. Информация на странице рейса о местах вылета и прилета указана как недоступная, однако на карте сервиса можно увидеть, что борт вылетел из Катара, около 11.40 мск он пересек границу между Латвией и Россией. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине. Портал Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что Уиткофф предварительно планирует отправиться в Москву 13 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва своевременно проинформирует о возможности визита спецпосланника президента США в РФ. Во вторник прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
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москва, сша, стив уиткофф
МОСКВА, США, Стив Уиткофф
11:55 13.03.2025
 
Самолет Уиткоффа пересек границу России

Flightradar: самолет спецпосланника Трампа Уиткоффа пересек границу России

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Президент Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
© POOL
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Вылетевший утром из Катара самолет Gulfstream G650ER, который связывают со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, пересек границу РФ на фоне сообщений о предстоящем визите спецпосланника в Москву, следует из данных сервиса Flightradar.
Информация на странице рейса о местах вылета и прилета указана как недоступная, однако на карте сервиса можно увидеть, что борт вылетел из Катара, около 11.40 мск он пересек границу между Латвией и Россией.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня на Украине.
Портал Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что Уиткофф предварительно планирует отправиться в Москву 13 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва своевременно проинформирует о возможности визита спецпосланника президента США в РФ.
Во вторник прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
Белый дом: Уиткофф в Москве будет убеждать согласиться на прекращении огня
Вчера, 21:35
 
МОСКВАСШАСтив Уиткофф
 
 
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