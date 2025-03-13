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Самолет спецпосланника Трампа Уиткоффа приземлился во Внуково - 13.03.2025, ПРАЙМ
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Самолет спецпосланника Трампа Уиткоффа приземлился во Внуково
Самолет спецпосланника Трампа Уиткоффа приземлился во Внуково - 13.03.2025, ПРАЙМ
Самолет спецпосланника Трампа Уиткоффа приземлился во Внуково
В московском аэропорту Внуково-2 приземлился самолет Gulfstream G650ER, который связывают со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку... | 13.03.2025, ПРАЙМ
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политика
москва
стив уиткофф
дональд трамп
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. В московском аэропорту Внуково-2 приземлился самолет Gulfstream G650ER, который связывают со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. По информации пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, визит Уиткоффа в Москву направлен на обсуждение с российской стороной возможности заключения соглашения о прекращении огня в Украине.Согласно данным Flightradar, маршрут самолета пролегал из Катара через воздушное пространство ряда стран, включая Саудовскую Аравию, Египет, Турцию, Болгарию, Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литву и Латвию, откуда уже направился в Россию. Ранее портал Axios сообщал о планируемой поездке Уиткоффа в Москву 13 марта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о своевременном информировании о визите американского спецпосланника.
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москва, стив уиткофф, дональд трамп, дмитрий песков, украина
Политика, МОСКВА, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, УКРАИНА
12:43 13.03.2025 (обновлено: 12:47 13.03.2025)
 
Самолет спецпосланника Трампа Уиткоффа приземлился во Внуково

РИА Новости: самолет спецпосланника Трампа Уиткоффа сел во Внуково-2

CC BY-SA 2.0 / Airwolfhound / Gulfstream G650ERСамолет Gulfstream G650ER
Самолет Gulfstream G650ER - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
CC BY-SA 2.0 / Airwolfhound / Gulfstream G650ER
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. В московском аэропорту Внуково-2 приземлился самолет Gulfstream G650ER, который связывают со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
По информации пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, визит Уиткоффа в Москву направлен на обсуждение с российской стороной возможности заключения соглашения о прекращении огня в Украине.
Согласно данным Flightradar, маршрут самолета пролегал из Катара через воздушное пространство ряда стран, включая Саудовскую Аравию, Египет, Турцию, Болгарию, Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литву и Латвию, откуда уже направился в Россию.
Ранее портал Axios сообщал о планируемой поездке Уиткоффа в Москву 13 марта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о своевременном информировании о визите американского спецпосланника.
Москва - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
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12:10
 
ПолитикаМОСКВАСтив УиткоффДональд ТрампДмитрий ПесковУКРАИНА
 
 
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