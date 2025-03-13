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Самолет спецпосланника Трампа Уиткоффа приземлился во Внуково

Самолет спецпосланника Трампа Уиткоффа приземлился во Внуково - 13.03.2025, ПРАЙМ

Самолет спецпосланника Трампа Уиткоффа приземлился во Внуково

В московском аэропорту Внуково-2 приземлился самолет Gulfstream G650ER, который связывают со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T12:43+0300

2025-03-13T12:43+0300

2025-03-13T12:47+0300

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. В московском аэропорту Внуково-2 приземлился самолет Gulfstream G650ER, который связывают со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. По информации пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, визит Уиткоффа в Москву направлен на обсуждение с российской стороной возможности заключения соглашения о прекращении огня в Украине.Согласно данным Flightradar, маршрут самолета пролегал из Катара через воздушное пространство ряда стран, включая Саудовскую Аравию, Египет, Турцию, Болгарию, Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литву и Латвию, откуда уже направился в Россию. Ранее портал Axios сообщал о планируемой поездке Уиткоффа в Москву 13 марта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о своевременном информировании о визите американского спецпосланника.

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москва, стив уиткофф, дональд трамп, дмитрий песков, украина