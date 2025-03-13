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Россия прекрасно адаптировалась к санкциям, заявил Песков - 13.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россия прекрасно адаптировалась к санкциям, заявил Песков
Россия прекрасно адаптировалась к санкциям, заявил Песков - 13.03.2025, ПРАЙМ
Россия прекрасно адаптировалась к санкциям, заявил Песков
Россия прекрасно адаптировалась к санкциям. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T12:14+0300
2025-03-13T12:18+0300
экономика
россия
дмитрий песков
ес
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Россия прекрасно адаптировалась к санкциям. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Россия прекрасно адаптировалась к санкциям", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какие санкции Россия хотела бы, чтобы были отменены в первую очередь.По словам пресс-секретаря главы государства, Россия считает введенные против нее санкции незаконными и требует их отмены. Тем не менее, даже на фоне рестрикций российская экономика демонстрирует уверенный рост.Песков также добавил, что вопрос вероятной отмены санкций против России является предметом переговоров, не нужно забегать вперед.Запад усиленно применяет санкции против России в связи с событиями на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Европейский союз уже ввел 16 пакетов санкций против России с момента начала спецоперации в феврале 2022 года. После принятия последнего, 16-го пакета санкций, более 2 тысячи физических лиц и организаций попали под ограничения ЕС.
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россия, дмитрий песков, ес
Экономика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, ЕС
12:14 13.03.2025 (обновлено: 12:18 13.03.2025)
 
Россия прекрасно адаптировалась к санкциям, заявил Песков

Песков: Россия прекрасно адаптировалась к санкциям

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
© POOL
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Россия прекрасно адаптировалась к санкциям. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Россия прекрасно адаптировалась к санкциям", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какие санкции Россия хотела бы, чтобы были отменены в первую очередь.
По словам пресс-секретаря главы государства, Россия считает введенные против нее санкции незаконными и требует их отмены. Тем не менее, даже на фоне рестрикций российская экономика демонстрирует уверенный рост.
Песков также добавил, что вопрос вероятной отмены санкций против России является предметом переговоров, не нужно забегать вперед.
Запад усиленно применяет санкции против России в связи с событиями на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Европейский союз уже ввел 16 пакетов санкций против России с момента начала спецоперации в феврале 2022 года. После принятия последнего, 16-го пакета санкций, более 2 тысячи физических лиц и организаций попали под ограничения ЕС.
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