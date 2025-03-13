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Минфин ответил на вопрос о "белой книге" по снятию санкций США

Минфин ответил на вопрос о "белой книге" по снятию санкций США - 13.03.2025, ПРАЙМ

Минфин ответил на вопрос о "белой книге" по снятию санкций США

Замминистра финансов РФ Иван Чебесков заявил журналистам, что не видел так называемую "белую книгу" с предложениями для властей США по снятию антироссийских... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T12:26+0300

2025-03-13T12:26+0300

2025-03-13T12:26+0300

экономика

россия

минфин

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Замминистра финансов РФ Иван Чебесков заявил журналистам, что не видел так называемую "белую книгу" с предложениями для властей США по снятию антироссийских санкций. "Белую книгу" не видел", - ответил Чебесков на соответствующий вопрос в кулуарах III Российского форума финансового рынка. На прошлой неделе глава Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи в интервью РБК сообщил, что AmCham готовит предложения для правительства США по снятию антироссийских санкций, в первую очередь просит этого для сектора авиации - в части поставки запчастей и техподдержки самолетов. Глава РСПП Александр Шохин позднее рассказал, что российский бизнес встречался несколько недель назад с Эйджи и обсуждал вопросы снятия некоторых санкций. По словам Шохина, обсуждалась гражданская авиация, запчасти, комплектующие, обслуживание гражданских судов, то, что связано с безопасностью граждан. Он отметил, что такого рода вопросы могли бы быть в списке первыми. Также он добавил, что бизнес РФ в равной степени приветствует возврат российских банков в систему SWIFT и нормализацию платежно-расчетных отношений. Сроки готовности "белой книги" могут совпасть со сроками предполагаемой встречи президентов США и России, предположил глава РСПП.

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россия, минфин