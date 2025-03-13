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FT: Венгрия может заблокировать продление санкций ЕС против физлиц из РФ

FT: Венгрия может заблокировать продление санкций ЕС против физлиц из РФ - 13.03.2025, ПРАЙМ

FT: Венгрия может заблокировать продление санкций ЕС против физлиц из РФ

Венгрия может заблокировать продление санкций Евросоюза в отношении около двух тысяч физических лиц из России. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T14:17+0300

2025-03-13T14:17+0300

2025-03-13T14:17+0300

политика

венгрия

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петр авен

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Венгрия может заблокировать продление санкций Евросоюза в отношении около двух тысяч физических лиц из России. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, отмечая, что условием является исключение из списка Михаила Фридмана."Венгрия пригрозила заблокировать продление санкций, введенных ЕС в отношении около двух тысяч россиян, если олигарх Михаил Фридман не будет исключен из списка", - пишет издание. По информации источников, Люксембург поддерживает позицию Венгрии по поводу исключения Фридмана из санкционного списка.Ранее Будапешт требовал исключения из списка восьми лиц, включая Алишера Усманова и Петра Авена, но впоследствии отказался от ряда требований, отмечает газета.Euractiv сообщал, что Венгрия может воспрепятствовать продлению санкций ЕС против РФ. Пакет санкций ЕС, требующий продления каждые шесть месяцев, истекает 15 марта. Для продления необходимо единогласное одобрение всех 27 стран-членов ЕС.

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венгрия, михаил фридман, алишер усманов, петр авен, ес, financial times, москва