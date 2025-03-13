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Турция просит США продлить исключение из санкций для газовых поставок из РФ - 13.03.2025, ПРАЙМ
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Турция просит США продлить исключение из санкций для газовых поставок из РФ
Турция просит США продлить исключение из санкций для газовых поставок из РФ - 13.03.2025, ПРАЙМ
Турция просит США продлить исключение из санкций для газовых поставок из РФ
Турция намерена обратиться к США с просьбой о продлении исключения из санкционного режима для оплаты поставок российского газа через Газпромбанк. Об этом... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T14:38+0300
2025-03-13T14:38+0300
энергетика
турция
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СТАМБУЛ, 13 мар - ПРАЙМ. Турция намерена обратиться к США с просьбой о продлении исключения из санкционного режима для оплаты поставок российского газа через Газпромбанк. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на турецкие источники.Турция считает важным продление исключения из санкций США для оплаты поставок российского газа через Газпромбанк, говорил в январе министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар. По информации Bloomberg, текущий срок действия исключения истекает 20 марта."Анкара работает над продлением исключения из санкций... запрос поступит от министра финансов Мехмета Шимшека, который, как ожидается, проведет телефонный разговор с главой американского минфина Скоттом Бессентом", - сообщило агентство. В декабре США предоставили Турции исключение из санкций против Газпромбанка. Байрактар заявлял, что санкции в отношении банка негативно повлияют на энергобезопасность Турции, поскольку более 40% газа, поставляемого в страну, поступает из России. США ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур 21 ноября 2024 года.Президент России Владимир Путин разрешил иностранным покупателям газа до 1 апреля 2025 года рассчитываться за него в рублях через различные российские банки, не только через Газпромбанк. Несмотря на это, Газпромбанк остается единственным уполномоченным банком для расчетов в рублях за поставки российского газа иностранным покупателям.
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турция, газпромбанк, bloomberg, стамбул, сша
Энергетика, ТУРЦИЯ, Газпромбанк, Bloomberg, Стамбул, США
14:38 13.03.2025
 
Турция просит США продлить исключение из санкций для газовых поставок из РФ

Bloomberg: Турция запросит у США продление исключения для оплаты через Газпромбанк

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг у посольства Турции, приспущенный в день траура по погибшим в пожаре на курорте Карталкая
Флаг у посольства Турции, приспущенный в день траура по погибшим в пожаре на курорте Карталкая - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СТАМБУЛ, 13 мар - ПРАЙМ. Турция намерена обратиться к США с просьбой о продлении исключения из санкционного режима для оплаты поставок российского газа через Газпромбанк. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на турецкие источники.
Турция считает важным продление исключения из санкций США для оплаты поставок российского газа через Газпромбанк, говорил в январе министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.
По информации Bloomberg, текущий срок действия исключения истекает 20 марта.
"Анкара работает над продлением исключения из санкций... запрос поступит от министра финансов Мехмета Шимшека, который, как ожидается, проведет телефонный разговор с главой американского минфина Скоттом Бессентом", - сообщило агентство.
В декабре США предоставили Турции исключение из санкций против Газпромбанка. Байрактар заявлял, что санкции в отношении банка негативно повлияют на энергобезопасность Турции, поскольку более 40% газа, поставляемого в страну, поступает из России. США ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур 21 ноября 2024 года.
Президент России Владимир Путин разрешил иностранным покупателям газа до 1 апреля 2025 года рассчитываться за него в рублях через различные российские банки, не только через Газпромбанк. Несмотря на это, Газпромбанк остается единственным уполномоченным банком для расчетов в рублях за поставки российского газа иностранным покупателям.
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ЭнергетикаТУРЦИЯГазпромбанкBloombergСтамбулСША
 
 
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