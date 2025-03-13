https://1prime.ru/20250313/sanktsii-855758654.html

США ввели новые санкции против Ирана

США ввели новые санкции против Ирана - 13.03.2025, ПРАЙМ

США ввели новые санкции против Ирана

США ввели связанные с Ираном санкции против 18 физических и юридических лиц из различных стран, а также 13 судов, говорится в сообщении американского... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T17:28+0300

2025-03-13T17:28+0300

2025-03-13T17:28+0300

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ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. США ввели связанные с Ираном санкции против 18 физических и юридических лиц из различных стран, а также 13 судов, говорится в сообщении американского министерства финансов. Согласно опубликованной в четверг информации, под американские рестрикции попал один гражданин Ирана, 17 компаний, зарегистрированных в Бангладеш, на Маршалловых островах, Сейшеллах, Китае, Либерии и ОАЭ, Индонезии и Сингапуре. Кроме того, минфин США внес в антииранские санкции 13 судов под флагами Палау, Индонезии, Камеруна, Панамы, Ирана, Гонконга, Сан-Марино и Барбадоса.

https://1prime.ru/20250312/iran-855719783.html

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мировая экономика, иран, сша