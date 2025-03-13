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США ввели новые санкции против Ирана - 13.03.2025, ПРАЙМ
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США ввели новые санкции против Ирана
США ввели новые санкции против Ирана - 13.03.2025, ПРАЙМ
США ввели новые санкции против Ирана
США ввели связанные с Ираном санкции против 18 физических и юридических лиц из различных стран, а также 13 судов, говорится в сообщении американского... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T17:28+0300
2025-03-13T17:28+0300
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ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. США ввели связанные с Ираном санкции против 18 физических и юридических лиц из различных стран, а также 13 судов, говорится в сообщении американского министерства финансов. Согласно опубликованной в четверг информации, под американские рестрикции попал один гражданин Ирана, 17 компаний, зарегистрированных в Бангладеш, на Маршалловых островах, Сейшеллах, Китае, Либерии и ОАЭ, Индонезии и Сингапуре. Кроме того, минфин США внес в антииранские санкции 13 судов под флагами Палау, Индонезии, Камеруна, Панамы, Ирана, Гонконга, Сан-Марино и Барбадоса.
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мировая экономика, иран, сша
Политика, Мировая экономика, ИРАН, США
17:28 13.03.2025
 
США ввели новые санкции против Ирана

Минфин США: введены антииранские санкции против 18 физических и юридических лиц, 13 судов

© РИА Новости . Рубен Мангасарян | Перейти в медиабанкИран
Иран - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Рубен Мангасарян
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ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. США ввели связанные с Ираном санкции против 18 физических и юридических лиц из различных стран, а также 13 судов, говорится в сообщении американского министерства финансов.
Согласно опубликованной в четверг информации, под американские рестрикции попал один гражданин Ирана, 17 компаний, зарегистрированных в Бангладеш, на Маршалловых островах, Сейшеллах, Китае, Либерии и ОАЭ, Индонезии и Сингапуре.
Кроме того, минфин США внес в антииранские санкции 13 судов под флагами Палау, Индонезии, Камеруна, Панамы, Ирана, Гонконга, Сан-Марино и Барбадоса.
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
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