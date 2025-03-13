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США ввели новые санкции против Ирана
США ввели новые санкции против Ирана - 13.03.2025, ПРАЙМ
США ввели новые санкции против Ирана
США ввели связанные с Ираном санкции против 18 физических и юридических лиц из различных стран, а также 13 судов, говорится в сообщении американского... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T17:28+0300
2025-03-13T17:28+0300
2025-03-13T17:28+0300
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ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. США ввели связанные с Ираном санкции против 18 физических и юридических лиц из различных стран, а также 13 судов, говорится в сообщении американского министерства финансов. Согласно опубликованной в четверг информации, под американские рестрикции попал один гражданин Ирана, 17 компаний, зарегистрированных в Бангладеш, на Маршалловых островах, Сейшеллах, Китае, Либерии и ОАЭ, Индонезии и Сингапуре. Кроме того, минфин США внес в антииранские санкции 13 судов под флагами Палау, Индонезии, Камеруна, Панамы, Ирана, Гонконга, Сан-Марино и Барбадоса.
https://1prime.ru/20250312/iran-855719783.html
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Политика, Мировая экономика, ИРАН, США
США ввели новые санкции против Ирана
Минфин США: введены антииранские санкции против 18 физических и юридических лиц, 13 судов
ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. США ввели связанные с Ираном санкции против 18 физических и юридических лиц из различных стран, а также 13 судов, говорится в сообщении американского министерства финансов.
Согласно опубликованной в четверг информации, под американские рестрикции попал один гражданин Ирана, 17 компаний, зарегистрированных в Бангладеш, на Маршалловых островах, Сейшеллах, Китае, Либерии и ОАЭ, Индонезии и Сингапуре.
Кроме того, минфин США внес в антииранские санкции 13 судов под флагами Палау, Индонезии, Камеруна, Панамы, Ирана, Гонконга, Сан-Марино и Барбадоса.
Иран утвердил соглашение с ЕАЭС о зоне свободной торговли