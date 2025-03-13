https://1prime.ru/20250313/sanktsii-855760962.html

В Кремле оценили потенциал расширения санкций Евросоюза против России

В Кремле оценили потенциал расширения санкций Евросоюза против России - 13.03.2025, ПРАЙМ

В Кремле оценили потенциал расширения санкций Евросоюза против России

Сферы, в которых Евросоюз может ввести санкции против РФ, еще сохраняются, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T18:26+0300

2025-03-13T18:26+0300

2025-03-13T18:26+0300

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Сферы, в которых Евросоюз может ввести санкции против РФ, еще сохраняются, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Есть еще какие-то сферы, которые можно санкционировать", - сказал Песков.

https://1prime.ru/20250313/peskov-855760441.html

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