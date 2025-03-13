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В Кремле оценили потенциал расширения санкций Евросоюза против России
В Кремле оценили потенциал расширения санкций Евросоюза против России - 13.03.2025, ПРАЙМ
В Кремле оценили потенциал расширения санкций Евросоюза против России
Сферы, в которых Евросоюз может ввести санкции против РФ, еще сохраняются, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T18:26+0300
2025-03-13T18:26+0300
2025-03-13T18:26+0300
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Сферы, в которых Евросоюз может ввести санкции против РФ, еще сохраняются, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Есть еще какие-то сферы, которые можно санкционировать", - сказал Песков.
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санкции против рф, ес
Экономика, санкции против РФ, ЕС
В Кремле оценили потенциал расширения санкций Евросоюза против России
Песков: сферы, в которых ЕС может ввести санкции против России, еще сохраняются
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Сферы, в которых Евросоюз может ввести санкции против РФ, еще сохраняются, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Есть еще какие-то сферы, которые можно санкционировать", - сказал Песков.
В Кремле назвали ошибочной и тупиковой политику санкций против РФ