https://1prime.ru/20250313/sanktsii-855770533.html
СМИ: ЕС исключил из списка санкций 3 россиян и близок к их продлению
СМИ: ЕС исключил из списка санкций 3 россиян и близок к их продлению - 13.03.2025, ПРАЙМ
СМИ: ЕС исключил из списка санкций 3 россиян и близок к их продлению
Европейский союз близок к соглашению по вопросу продления санкций против граждан РФ после исключения из него трех человек по требованию Будапешта, пишет... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T23:18+0300
2025-03-13T23:18+0300
2025-03-13T23:18+0300
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Европейский союз близок к соглашению по вопросу продления санкций против граждан РФ после исключения из него трех человек по требованию Будапешта, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Издание Financial Times писало, что Венгрия пригрозила наложить вето на продление санкций Евросоюза против двух тысяч физлиц из России, если из списка не исключат бизнесмена Михаила Фридмана. "ЕС начал так называемую письменную процедуру, которая продлится до утра пятницы и откроет путь к продлению санкций на шесть месяцев, после того как из списка по требованию Будапешта были исключены три имени", - пишет агентство. При этом не уточняется, кто именно будет исключен из списка.
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россия, венгрия, санкции против рф, ес
Экономика, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, санкции против РФ, ЕС
СМИ: ЕС исключил из списка санкций 3 россиян и близок к их продлению
Bloomberg: ЕС исключил из списка санкций 3 россиян и близок к их продлению
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Европейский союз близок к соглашению по вопросу продления санкций против граждан РФ после исключения из него трех человек по требованию Будапешта, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Издание Financial Times писало, что Венгрия пригрозила наложить вето на продление санкций Евросоюза против двух тысяч физлиц из России, если из списка не исключат бизнесмена Михаила Фридмана.
"ЕС начал так называемую письменную процедуру, которая продлится до утра пятницы и откроет путь к продлению санкций на шесть месяцев, после того как из списка по требованию Будапешта были исключены три имени", - пишет агентство.
При этом не уточняется, кто именно будет исключен из списка.
FT: Венгрия может заблокировать продление санкций ЕС против физлиц из РФ