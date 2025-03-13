https://1prime.ru/20250313/sanktsii-855770533.html

СМИ: ЕС исключил из списка санкций 3 россиян и близок к их продлению

СМИ: ЕС исключил из списка санкций 3 россиян и близок к их продлению - 13.03.2025, ПРАЙМ

СМИ: ЕС исключил из списка санкций 3 россиян и близок к их продлению

Европейский союз близок к соглашению по вопросу продления санкций против граждан РФ после исключения из него трех человек по требованию Будапешта, пишет... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T23:18+0300

2025-03-13T23:18+0300

2025-03-13T23:18+0300

экономика

россия

венгрия

санкции против рф

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Европейский союз близок к соглашению по вопросу продления санкций против граждан РФ после исключения из него трех человек по требованию Будапешта, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Издание Financial Times писало, что Венгрия пригрозила наложить вето на продление санкций Евросоюза против двух тысяч физлиц из России, если из списка не исключат бизнесмена Михаила Фридмана. "ЕС начал так называемую письменную процедуру, которая продлится до утра пятницы и откроет путь к продлению санкций на шесть месяцев, после того как из списка по требованию Будапешта были исключены три имени", - пишет агентство. При этом не уточняется, кто именно будет исключен из списка.

https://1prime.ru/20250313/sanktsii-855748940.html

венгрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, венгрия, санкции против рф, ес