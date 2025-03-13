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СМИ: ЕС исключил из списка санкций 3 россиян и близок к их продлению - 13.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250313/sanktsii-855770533.html
СМИ: ЕС исключил из списка санкций 3 россиян и близок к их продлению
СМИ: ЕС исключил из списка санкций 3 россиян и близок к их продлению - 13.03.2025, ПРАЙМ
СМИ: ЕС исключил из списка санкций 3 россиян и близок к их продлению
Европейский союз близок к соглашению по вопросу продления санкций против граждан РФ после исключения из него трех человек по требованию Будапешта, пишет... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T23:18+0300
2025-03-13T23:18+0300
экономика
россия
венгрия
санкции против рф
ес
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Европейский союз близок к соглашению по вопросу продления санкций против граждан РФ после исключения из него трех человек по требованию Будапешта, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Издание Financial Times писало, что Венгрия пригрозила наложить вето на продление санкций Евросоюза против двух тысяч физлиц из России, если из списка не исключат бизнесмена Михаила Фридмана. "ЕС начал так называемую письменную процедуру, которая продлится до утра пятницы и откроет путь к продлению санкций на шесть месяцев, после того как из списка по требованию Будапешта были исключены три имени", - пишет агентство. При этом не уточняется, кто именно будет исключен из списка.
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россия, венгрия, санкции против рф, ес
Экономика, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, санкции против РФ, ЕС
23:18 13.03.2025
 
СМИ: ЕС исключил из списка санкций 3 россиян и близок к их продлению

Bloomberg: ЕС исключил из списка санкций 3 россиян и близок к их продлению

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Европейский союз близок к соглашению по вопросу продления санкций против граждан РФ после исключения из него трех человек по требованию Будапешта, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Издание Financial Times писало, что Венгрия пригрозила наложить вето на продление санкций Евросоюза против двух тысяч физлиц из России, если из списка не исключат бизнесмена Михаила Фридмана.
"ЕС начал так называемую письменную процедуру, которая продлится до утра пятницы и откроет путь к продлению санкций на шесть месяцев, после того как из списка по требованию Будапешта были исключены три имени", - пишет агентство.
При этом не уточняется, кто именно будет исключен из списка.
Здание парламента в Будапеште, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
FT: Венгрия может заблокировать продление санкций ЕС против физлиц из РФ
14:17
 
ЭкономикаРОССИЯВЕНГРИЯсанкции против РФЕС
 
 
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