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Временные ограничения введены на работу аэропорта Саратова

Временные ограничения введены на работу аэропорта Саратова - 13.03.2025, ПРАЙМ

Временные ограничения введены на работу аэропорта Саратова

Временные ограничения введены с 22.30 мск на работу аэропорта Саратова, авиагавань временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T23:39+0300

2025-03-13T23:39+0300

2025-03-13T23:58+0300

росавиация

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Временные ограничения введены с 22.30 мск на работу аэропорта Саратова, авиагавань временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения с 22.30 мск введены на работу аэропорта Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)", - написал он в Telegram-канале. Аэропорт, по его словам, временно не принимает и не отправляет рейсы.Четыре рейса задержаны из-за ограничения работы аэропорта Саратова на фоне угрозы атаки беспилотников на регион, в том числе рейс российской чартерной авиакомпании Ikar ушел на запасной аэродром в Нижний Новгород, следует из данных онлайн-табло на сайте аэропорта "Гагарин".Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в регионе объявлена опасность атаки БПЛА, локально работают системы оповещения.По данным онлайн-табло на сайте саратовского аэропорта, рейс EO-857 компании Ikar из калининградского "Храброво" вылетел в Саратов в 19.37 (20.37 мск), но был отправлен на запасной аэродром в нижегородский аэропорт "Стригино", а прибытие к месту назначения теперь ожидается в 2.30 пятницы (1.30 мск). Позже вылетит и обратный рейс EO-858 в Калининград, вылет отложен до 2.30 (1.30 мск).Рейс S7-5158 авиакомпании S7 из Саратова в Новосибирск, вылет которого был запланирован на 23.25 (22.25 мск), задерживается на три часа и, как ожидается, вылетит в 2.30 пятницы (1.30 мск). Позже вылетит и рейс UT-9723 компании Utair из Саратова в Сургут - перенос с 0.05 пятницы (23.05 мск четверга) до 2.30 пятницы (1.30 мск).

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росавиация, авиация, авиатранспорт, саратов