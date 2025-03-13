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"Сбер" обновил сервис защиты близких от мошенников через приложение банка - 13.03.2025, ПРАЙМ
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"Сбер" обновил сервис защиты близких от мошенников через приложение банка
"Сбер" обновил сервис защиты близких от мошенников через приложение банка - 13.03.2025, ПРАЙМ
"Сбер" обновил сервис защиты близких от мошенников через приложение банка
Сбербанк обновил сервис для защиты близких от мошенников через приложение "Сбербанк Онлайн", теперь клиенты могут выбрать человека, который будет видеть... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T11:25+0300
2025-03-13T11:25+0300
мошенничество
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Сбербанк обновил сервис для защиты близких от мошенников через приложение "Сбербанк Онлайн", теперь клиенты могут выбрать человека, который будет видеть уведомления по подозрительным операциям его карте, подтверждать или отклонять их, сообщили в пресс-службе кредитной организации. В "Сбере" отметили рост числа мошеннических звонков в мессенджерах, подчеркнув, что пожилые родственники, родители и дети крайне уязвимы перед злоумышленниками. "Защитить финансы близких помогут сервисы по безопасности от "Сбера" - в приложении "Сбербанк Онлайн" сегодня доступно порядка 20 таких сервисов, среди них и обновленная услуга "Близкие рядом", - говорится в сообщении. Отмечается, что после масштабного перезапуска услуга включает сразу два сервиса: совместные уведомления, который позволяет делиться уведомлениями об операциях по карте, и проверка операций. "Подключить "Проверку операций" легко - нужно направить приглашение будущему помощнику в приложении "Сбербанк Онлайн" и дождаться согласия с его стороны", - подчеркнули в пресс-службе. Указывается, что те операции, которые Сбербанк идентифицирует как подозрительные на основе внутренних алгоритмов банка, будут отправлены на проверку. Помощник может либо отклонить ее, если считает нежелательной, либо подтвердить, если убедится, что его близкий не находится под влиянием мошенников, а до этого операция будет приостановлена банком. Подчеркивается, что в остальных случаях клиент сам принимает решения. "Это позволит ему сохранить привычный образ жизни, не беспокоясь о чрезмерном контроле извне, а помощнику - не отвлекаться всякий раз, когда его близкий совершает покупку или перевод, а подключаться только тогда, когда это действительно важно", - добавили в сообщении.
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банки, технологии, финансы, сбербанк
Мошенничество, Банки, Технологии, Финансы, Сбербанк
11:25 13.03.2025
 
"Сбер" обновил сервис защиты близких от мошенников через приложение банка

Сбербанк обновил сервис для защиты близких от мошенников через приложение банка

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСбербанк
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Сбербанк обновил сервис для защиты близких от мошенников через приложение "Сбербанк Онлайн", теперь клиенты могут выбрать человека, который будет видеть уведомления по подозрительным операциям его карте, подтверждать или отклонять их, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
В "Сбере" отметили рост числа мошеннических звонков в мессенджерах, подчеркнув, что пожилые родственники, родители и дети крайне уязвимы перед злоумышленниками.
"Защитить финансы близких помогут сервисы по безопасности от "Сбера" - в приложении "Сбербанк Онлайн" сегодня доступно порядка 20 таких сервисов, среди них и обновленная услуга "Близкие рядом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после масштабного перезапуска услуга включает сразу два сервиса: совместные уведомления, который позволяет делиться уведомлениями об операциях по карте, и проверка операций.
"Подключить "Проверку операций" легко - нужно направить приглашение будущему помощнику в приложении "Сбербанк Онлайн" и дождаться согласия с его стороны", - подчеркнули в пресс-службе.
Указывается, что те операции, которые Сбербанк идентифицирует как подозрительные на основе внутренних алгоритмов банка, будут отправлены на проверку. Помощник может либо отклонить ее, если считает нежелательной, либо подтвердить, если убедится, что его близкий не находится под влиянием мошенников, а до этого операция будет приостановлена банком.
Подчеркивается, что в остальных случаях клиент сам принимает решения. "Это позволит ему сохранить привычный образ жизни, не беспокоясь о чрезмерном контроле извне, а помощнику - не отвлекаться всякий раз, когда его близкий совершает покупку или перевод, а подключаться только тогда, когда это действительно важно", - добавили в сообщении.
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