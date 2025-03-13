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Сбербанк представил второе поколение своей нейросети - 13.03.2025, ПРАЙМ
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Сбербанк представил второе поколение своей нейросети
Сбербанк представил второе поколение своей нейросети - 13.03.2025, ПРАЙМ
Сбербанк представил второе поколение своей нейросети
Сбербанк представил второе поколение своей нейросети на русском языке - GigaChat 2.0, сообщили в пресс-службе банка. | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T12:56+0300
2025-03-13T12:56+0300
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Сбербанк представил второе поколение своей нейросети на русском языке - GigaChat 2.0, сообщили в пресс-службе банка. "Сбер" представляет GigaChat 2.0 - сильнейшую нейросетевую модель на русском языке. Весь модельный ряд GigaChat 2.0 получил значительный апгрейд, что позволяет бизнес-клиентам быстрее и качественнее решать текущие задачи и реализовывать масштабные проекты", - сказано в сообщении. Отмечается, что GigaChat 2 MAX стал еще мощнее и уверенно опережает многие зарубежные аналоги в задачах на русском языке. GigaChat 2 Pro демонстрирует качество на уровне предыдущей версии MAХ и справляется с задачами, в которых важны креатив и точность, при этом сама модель менее требовательна к ресурсам. "GigaChat 2 Lite - базовая модель для решения легких задач - по качеству теперь сопоставима с предыдущей версией Pro: на ней можно быстрее и выгоднее решать сложные задачи", - подчеркнули в сообщении. В пресс-службе добавили, что пользователи сохраняют доступ к моделям первого поколения и могут протестировать GigaChat 2.0, прежде чем перейти на новый модельный ряд. Также указывается, что вся линейка доступна бизнесу в облаке через API, ее также можно развернуть локально в инфраструктуре компании. "GigaChat 2.0 - не просто рост метрик и технических характеристик, а значительный шаг в развитии русскоязычных больших языковых моделей... 15 тысяч внешних клиентов уже используют GigaChat, и мощное обновление нашей линейки позволит еще большему числу клиентов эффективнее решать огромный спектр задач", - рассказал старший вице-президент, руководитель блока "Технологическое развитие" Сбербанка Андрей Белевцев.
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банки, бизнес, финансы, сбербанк
Банки, Бизнес, Финансы, Сбербанк
12:56 13.03.2025
 
Сбербанк представил второе поколение своей нейросети

Сбербанк представил GigaChat 2.0 на русском языке

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Сбербанк представил второе поколение своей нейросети на русском языке - GigaChat 2.0, сообщили в пресс-службе банка.
"Сбер" представляет GigaChat 2.0 - сильнейшую нейросетевую модель на русском языке. Весь модельный ряд GigaChat 2.0 получил значительный апгрейд, что позволяет бизнес-клиентам быстрее и качественнее решать текущие задачи и реализовывать масштабные проекты", - сказано в сообщении.
Отмечается, что GigaChat 2 MAX стал еще мощнее и уверенно опережает многие зарубежные аналоги в задачах на русском языке. GigaChat 2 Pro демонстрирует качество на уровне предыдущей версии MAХ и справляется с задачами, в которых важны креатив и точность, при этом сама модель менее требовательна к ресурсам.
"GigaChat 2 Lite - базовая модель для решения легких задач - по качеству теперь сопоставима с предыдущей версией Pro: на ней можно быстрее и выгоднее решать сложные задачи", - подчеркнули в сообщении.
В пресс-службе добавили, что пользователи сохраняют доступ к моделям первого поколения и могут протестировать GigaChat 2.0, прежде чем перейти на новый модельный ряд. Также указывается, что вся линейка доступна бизнесу в облаке через API, ее также можно развернуть локально в инфраструктуре компании.
"GigaChat 2.0 - не просто рост метрик и технических характеристик, а значительный шаг в развитии русскоязычных больших языковых моделей... 15 тысяч внешних клиентов уже используют GigaChat, и мощное обновление нашей линейки позволит еще большему числу клиентов эффективнее решать огромный спектр задач", - рассказал старший вице-президент, руководитель блока "Технологическое развитие" Сбербанка Андрей Белевцев.
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