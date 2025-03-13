https://1prime.ru/20250313/shatdaun-855759306.html
Глава Минфина США сделал заявление о возможном шатдауне правительства
Глава Минфина США сделал заявление о возможном шатдауне правительства - 13.03.2025, ПРАЙМ
Глава Минфина США сделал заявление о возможном шатдауне правительства
Возможное прекращение работы американского правительства ("шатдаун") с конца текущей недели будет "невероятно разрушительным" для Соединенных Штатов и навредит... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T17:45+0300
2025-03-13T17:45+0300
2025-03-13T17:46+0300
политика
сша
мировая экономика
вашингтон
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/31/841493121_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_b1c463f79fd18f8aa92313b5cb0529ca.jpg
ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. Возможное прекращение работы американского правительства ("шатдаун") с конца текущей недели будет "невероятно разрушительным" для Соединенных Штатов и навредит экономике страны. Об этом заявил глава Минфина США Скотт Бессент. "Это невероятно разрушительно", - выразил министр мнение в интервью телеканалу CNBC.Бессент также отметил, что прекращение работы правительства нанесет вред американской экономике. Правительству США с субботы грозит частичное прекращение работы в том случае, если конгресс не примет законопроект о финансировании работы правительства. Ранее палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект о финансировании правительства до 30 сентября. Для принятия документа сенатом документ должен получить 60 из 100 голосов законодателей, поэтому 53 голосов республиканцев будет недостаточно. Демократы публично заявляют о намерении голосовать против.
https://1prime.ru/20250313/ssha-855757645.html
сша
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/31/841493121_119:0:2182:1547_1920x0_80_0_0_6599a4109129ac1e4b6f1f3305a46199.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, мировая экономика, вашингтон
Политика, США, Мировая экономика, ВАШИНГТОН
Глава Минфина США сделал заявление о возможном шатдауне правительства
Глава Минфина США: возможный шатдаун правительства будет "невероятно разрушительным"
ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. Возможное прекращение работы американского правительства ("шатдаун") с конца текущей недели будет "невероятно разрушительным" для Соединенных Штатов и навредит экономике страны. Об этом заявил глава Минфина США Скотт Бессент.
"Это невероятно разрушительно", - выразил министр мнение в интервью телеканалу CNBC.
Бессент также отметил, что прекращение работы правительства нанесет вред американской экономике.
Правительству США с субботы грозит частичное прекращение работы в том случае, если конгресс не примет законопроект о финансировании работы правительства.
Ранее палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект о финансировании правительства до 30 сентября. Для принятия документа сенатом документ должен получить 60 из 100 голосов законодателей, поэтому 53 голосов республиканцев будет недостаточно. Демократы публично заявляют о намерении голосовать против.
Эксперты не увидели в США признаков энергетического кризиса