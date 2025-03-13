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Глава Минфина США сделал заявление о возможном шатдауне правительства - 13.03.2025, ПРАЙМ
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Глава Минфина США сделал заявление о возможном шатдауне правительства
Глава Минфина США сделал заявление о возможном шатдауне правительства - 13.03.2025, ПРАЙМ
Глава Минфина США сделал заявление о возможном шатдауне правительства
Возможное прекращение работы американского правительства ("шатдаун") с конца текущей недели будет "невероятно разрушительным" для Соединенных Штатов и навредит... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T17:45+0300
2025-03-13T17:46+0300
политика
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ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. Возможное прекращение работы американского правительства ("шатдаун") с конца текущей недели будет "невероятно разрушительным" для Соединенных Штатов и навредит экономике страны. Об этом заявил глава Минфина США Скотт Бессент. "Это невероятно разрушительно", - выразил министр мнение в интервью телеканалу CNBC.Бессент также отметил, что прекращение работы правительства нанесет вред американской экономике. Правительству США с субботы грозит частичное прекращение работы в том случае, если конгресс не примет законопроект о финансировании работы правительства. Ранее палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект о финансировании правительства до 30 сентября. Для принятия документа сенатом документ должен получить 60 из 100 голосов законодателей, поэтому 53 голосов республиканцев будет недостаточно. Демократы публично заявляют о намерении голосовать против.
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сша, мировая экономика, вашингтон
Политика, США, Мировая экономика, ВАШИНГТОН
17:45 13.03.2025 (обновлено: 17:46 13.03.2025)
 
Глава Минфина США сделал заявление о возможном шатдауне правительства

Глава Минфина США: возможный шатдаун правительства будет "невероятно разрушительным"

© Unsplash/Andy FeliciottiВашингтон, США
Вашингтон, США
© Unsplash/Andy Feliciotti
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ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. Возможное прекращение работы американского правительства ("шатдаун") с конца текущей недели будет "невероятно разрушительным" для Соединенных Штатов и навредит экономике страны. Об этом заявил глава Минфина США Скотт Бессент.
"Это невероятно разрушительно", - выразил министр мнение в интервью телеканалу CNBC.
Бессент также отметил, что прекращение работы правительства нанесет вред американской экономике.
Правительству США с субботы грозит частичное прекращение работы в том случае, если конгресс не примет законопроект о финансировании работы правительства.
Ранее палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект о финансировании правительства до 30 сентября. Для принятия документа сенатом документ должен получить 60 из 100 голосов законодателей, поэтому 53 голосов республиканцев будет недостаточно. Демократы публично заявляют о намерении голосовать против.
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