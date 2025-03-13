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Водителям рассказали о штрафе за зимнюю резину не в сезон

Водителям рассказали о штрафе за зимнюю резину не в сезон - 13.03.2025, ПРАЙМ

Водителям рассказали о штрафе за зимнюю резину не в сезон

Автомобилистам с 1 июня по 1 сентября запрещено ездить на зимних шипованных шинах - за это им грозит штраф, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T02:02+0300

2025-03-13T02:02+0300

2025-03-13T02:02+0300

бизнес

общество

шипованные шины

шипованная резина

дмитрий безделин

европейская юридическая служба

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Автомобилистам с 1 июня по 1 сентября запрещено ездить на зимних шипованных шинах - за это им грозит штраф, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин.Он напомнил, что согласно постановлению правительства от 1 сентября 2023 года в перечень неисправностей транспортного средства, при которых не разрешена эксплуатация автомобиля, входит шипованная резина (не липучка - ред.) с июня по август.Это объясняется увеличением тормозного пути, ухудшением управляемости и повышенным расходом топлива, а также избыточным шумом шипованной резины при езде на ней не в сезон. Вдобавок шипы стираются, и к новому зимнему сезону оказываются несостоятельными.Запрет действует только в летние месяцы из-за разницы климатических зон на территории нашей страны - где-то от шипованных шин можно отказаться уже в марте, где-то снег и лед возможны даже в мае.В целом водители должны сами заботиться о своевременной замене резины по сезону, но для упорядочения этого процесса законодатели ввели четкие правила, рассуждает Безделин.“В случае, если инспектор ГИБДД обнаружит указанное нарушение, водителя могут привлечь к административной ответственности, согласно ст. 12.5 КоАП, штраф за такое нарушение составит 500 рублей”, указал он.Конечно, шипованная резина в летние месяцы не является жестким препятствием дальнейшей поездки. Водитель вправе продолжить движение, вероятно, на первый раз он получит от инспектора ГИБДД предписание устранить неисправность. Важно понимать, что забота о шинах важна для безопасности дорожного движения и содержать их в порядке, заключил юрист.

https://1prime.ru/20241205/shiny-853351403.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , шипованные шины, шипованная резина, дмитрий безделин, европейская юридическая служба