Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВД рассказало о новой мошеннической схеме с сервисом авиабилетов - 13.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250313/skhema-855732873.html
МВД рассказало о новой мошеннической схеме с сервисом авиабилетов
МВД рассказало о новой мошеннической схеме с сервисом авиабилетов - 13.03.2025, ПРАЙМ
МВД рассказало о новой мошеннической схеме с сервисом авиабилетов
Злоумышленники от имени сервиса по продаже авиабилетов предлагают пользователям ставить лайки отелям в обмен на вознаграждение, а затем выманивают деньги или... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T09:09+0300
2025-03-13T09:09+0300
мвд
технологии
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/27/841422728_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_194a1f8d10b2e38bf8fb6efddbd8fb9b.jpg
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Злоумышленники от имени сервиса по продаже авиабилетов предлагают пользователям ставить лайки отелям в обмен на вознаграждение, а затем выманивают деньги или предлагают установить вредоносные приложения. Об этом предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. В сообщении ведомства отмечается, что мошенники маскируют свои действия под предложение о трудоустройстве, обещая заработок от 750 рублей в день за проставление "лайков" отелям от имени известного сервиса по продаже авиабилетов.Развитие схемы обычно включает в себя выполнение простых заданий и даже выплату небольшого вознаграждения для вхождения в доверие.Как сообщают правоохранители, после установления доверительных отношений, мошенники предлагают пользователям "выкупить товар", приобрести "премиум аккаунты" или под другим предлогом просят инвестировать средства для увеличения дохода. В некоторых случаях они предлагают установить "рабочее" приложение, которое на самом деле является вредоносным программным обеспечением.
https://1prime.ru/20250312/mvd-855694792.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/27/841422728_169:0:2302:1600_1920x0_80_0_0_8c17b38a21ed0cf75214d84f637b2a36.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мвд, технологии
МВД, Технологии
09:09 13.03.2025
 
МВД рассказало о новой мошеннической схеме с сервисом авиабилетов

МВД предупредило о новой мошеннической схеме с сервисом авиабилетов

© Unsplash/Pascal MeierСамолет, перелет
Самолет, перелет
© Unsplash/Pascal Meier
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Злоумышленники от имени сервиса по продаже авиабилетов предлагают пользователям ставить лайки отелям в обмен на вознаграждение, а затем выманивают деньги или предлагают установить вредоносные приложения. Об этом предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
В сообщении ведомства отмечается, что мошенники маскируют свои действия под предложение о трудоустройстве, обещая заработок от 750 рублей в день за проставление "лайков" отелям от имени известного сервиса по продаже авиабилетов.
Развитие схемы обычно включает в себя выполнение простых заданий и даже выплату небольшого вознаграждения для вхождения в доверие.
Как сообщают правоохранители, после установления доверительных отношений, мошенники предлагают пользователям "выкупить товар", приобрести "премиум аккаунты" или под другим предлогом просят инвестировать средства для увеличения дохода. В некоторых случаях они предлагают установить "рабочее" приложение, которое на самом деле является вредоносным программным обеспечением.
Сотрудник полиции - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
МВД рассказало о мошенниках, предлагающих помощь с самозапретом на кредиты
Вчера, 09:52
 
МВДТехнологии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала