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МВД рассказало о новой мошеннической схеме с сервисом авиабилетов

МВД рассказало о новой мошеннической схеме с сервисом авиабилетов - 13.03.2025, ПРАЙМ

МВД рассказало о новой мошеннической схеме с сервисом авиабилетов

Злоумышленники от имени сервиса по продаже авиабилетов предлагают пользователям ставить лайки отелям в обмен на вознаграждение, а затем выманивают деньги или... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T09:09+0300

2025-03-13T09:09+0300

2025-03-13T09:09+0300

мвд

технологии

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Злоумышленники от имени сервиса по продаже авиабилетов предлагают пользователям ставить лайки отелям в обмен на вознаграждение, а затем выманивают деньги или предлагают установить вредоносные приложения. Об этом предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. В сообщении ведомства отмечается, что мошенники маскируют свои действия под предложение о трудоустройстве, обещая заработок от 750 рублей в день за проставление "лайков" отелям от имени известного сервиса по продаже авиабилетов.Развитие схемы обычно включает в себя выполнение простых заданий и даже выплату небольшого вознаграждения для вхождения в доверие.Как сообщают правоохранители, после установления доверительных отношений, мошенники предлагают пользователям "выкупить товар", приобрести "премиум аккаунты" или под другим предлогом просят инвестировать средства для увеличения дохода. В некоторых случаях они предлагают установить "рабочее" приложение, которое на самом деле является вредоносным программным обеспечением.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мвд, технологии