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МВД рассказало о новой мошеннической схеме с сервисом авиабилетов
МВД рассказало о новой мошеннической схеме с сервисом авиабилетов - 13.03.2025, ПРАЙМ
МВД рассказало о новой мошеннической схеме с сервисом авиабилетов
Злоумышленники от имени сервиса по продаже авиабилетов предлагают пользователям ставить лайки отелям в обмен на вознаграждение, а затем выманивают деньги или... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T09:09+0300
2025-03-13T09:09+0300
2025-03-13T09:09+0300
мвд
технологии
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Злоумышленники от имени сервиса по продаже авиабилетов предлагают пользователям ставить лайки отелям в обмен на вознаграждение, а затем выманивают деньги или предлагают установить вредоносные приложения. Об этом предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. В сообщении ведомства отмечается, что мошенники маскируют свои действия под предложение о трудоустройстве, обещая заработок от 750 рублей в день за проставление "лайков" отелям от имени известного сервиса по продаже авиабилетов.Развитие схемы обычно включает в себя выполнение простых заданий и даже выплату небольшого вознаграждения для вхождения в доверие.Как сообщают правоохранители, после установления доверительных отношений, мошенники предлагают пользователям "выкупить товар", приобрести "премиум аккаунты" или под другим предлогом просят инвестировать средства для увеличения дохода. В некоторых случаях они предлагают установить "рабочее" приложение, которое на самом деле является вредоносным программным обеспечением.
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мвд, технологии
МВД рассказало о новой мошеннической схеме с сервисом авиабилетов
МВД предупредило о новой мошеннической схеме с сервисом авиабилетов
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Злоумышленники от имени сервиса по продаже авиабилетов предлагают пользователям ставить лайки отелям в обмен на вознаграждение, а затем выманивают деньги или предлагают установить вредоносные приложения. Об этом предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
В сообщении ведомства отмечается, что мошенники маскируют свои действия под предложение о трудоустройстве, обещая заработок от 750 рублей в день за проставление "лайков" отелям от имени известного сервиса по продаже авиабилетов.
Развитие схемы обычно включает в себя выполнение простых заданий и даже выплату небольшого вознаграждения для вхождения в доверие.
Как сообщают правоохранители, после установления доверительных отношений, мошенники предлагают пользователям "выкупить товар", приобрести "премиум аккаунты" или под другим предлогом просят инвестировать средства для увеличения дохода. В некоторых случаях они предлагают установить "рабочее" приложение, которое на самом деле является вредоносным программным обеспечением.
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