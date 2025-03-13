https://1prime.ru/20250313/smi-855727137.html

Мировые СМИ пишут о совещании Путина в Курской области

Мировые СМИ пишут о совещании Путина в Курской области - 13.03.2025, ПРАЙМ

Мировые СМИ пишут о совещании Путина в Курской области

Мировые СМИ публикуют на первых страницах новости о том, что президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T01:02+0300

2025-03-13T01:02+0300

2025-03-13T01:02+0300

общество

рф

владимир путин

валерий герасимов

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855727137.jpg?1741816922

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Мировые СМИ публикуют на первых страницах новости о том, что президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой войск. Новость о том, что Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой, попала на первые полосы таких газет, как британские Guardian, Telegraph, Financial Times, испанские ABC и Pais, а также китайской South China Morning Post. Многие СМИ обратили внимание на одежду российского лидера, который в военной форме с армейским камуфляжем. "Он сделал это в военной форме - редкое явление для президента", - пишет испанская газета Pais. Кроме того, зарубежные печатные издания обратили внимание на слова главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, назвавшего бегство боевиков ВСУ из Курской области "маневром". "Через несколько минут после того, как по российскому государственному телевидению были показаны кадры высказываниями Путина, главнокомандующий ВСУ заявил, что его войска отступают, чтобы минимизировать потери", - говорится в публикации South China Morning Post. Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Ранее командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север", сообщал РИА Новости, что флаг России поднят на центральной площади возле здания администрации Суджи, центр города возвращен под контроль РФ.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф, владимир путин, валерий герасимов