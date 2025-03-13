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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - 13.03.2025, ПРАЙМ

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Взрывы снова прогремели в Киеве, сообщает украинское издание "Страна.ua". | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T01:29+0300

2025-03-13T01:29+0300

2025-03-13T01:29+0300

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Взрывы снова прогремели в Киеве, сообщает украинское издание "Страна.ua". Ранее "Страна.ua" уже сообщала о взрыве в Киеве. "Взрывы в Киеве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в Киеве, а также в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Киевской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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