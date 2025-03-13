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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - 13.03.2025, ПРАЙМ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Взрывы снова прогремели в Киеве, сообщает украинское издание "Страна.ua". | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T01:29+0300
2025-03-13T01:29+0300
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Взрывы снова прогремели в Киеве, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Ранее "Страна.ua" уже сообщала о взрыве в Киеве.
"Взрывы в Киеве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в Киеве, а также в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Киевской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Экономика, Киев, РФ, МОСКВА, Дмитрий Песков, ВС РФ, ВСУ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
"Страна.ua": в Киеве прогремели взрывы
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Взрывы снова прогремели в Киеве, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Ранее "Страна.ua" уже сообщала о взрыве в Киеве.
"Взрывы в Киеве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в Киеве, а также в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Киевской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.