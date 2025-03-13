https://1prime.ru/20250313/soglashenie-855761323.html

РФ и РБ подписали договор о защите граждан от необоснованного преследования

РФ и РБ подписали договор о защите граждан от необоснованного преследования - 13.03.2025, ПРАЙМ

РФ и РБ подписали договор о защите граждан от необоснованного преследования

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали соглашение о взаимной защите граждан от необоснованного преследования... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T18:30+0300

2025-03-13T18:30+0300

2025-03-13T18:30+0300

россия

белоруссия

александр лукашенко

владимир путин

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали соглашение о взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и органами юстиции. "Соглашение между Российской Федерации и Республикой Беларусь о мерах по взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции", - заявили в ходе церемонии подписания совместных заявлений. Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.

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россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин