https://1prime.ru/20250313/soglashenie-855761323.html
РФ и РБ подписали договор о защите граждан от необоснованного преследования
РФ и РБ подписали договор о защите граждан от необоснованного преследования - 13.03.2025, ПРАЙМ
РФ и РБ подписали договор о защите граждан от необоснованного преследования
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали соглашение о взаимной защите граждан от необоснованного преследования... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T18:30+0300
2025-03-13T18:30+0300
2025-03-13T18:30+0300
россия
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александр лукашенко
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали соглашение о взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и органами юстиции. "Соглашение между Российской Федерации и Республикой Беларусь о мерах по взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции", - заявили в ходе церемонии подписания совместных заявлений. Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.
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россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко, Владимир Путин
РФ и РБ подписали договор о защите граждан от необоснованного преследования
Путин и Лукашенко подписали соглашение о защите граждан от необоснованного преследования
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали соглашение о взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и органами юстиции.
"Соглашение между Российской Федерации и Республикой Беларусь о мерах по взаимной защите граждан от необоснованного преследования иностранными государствами и международными органами юстиции", - заявили в ходе церемонии подписания совместных заявлений.
Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.
Путин и Лукашенко подписали ряд документов