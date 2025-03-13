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Москва и Астана обсудили развитие транспортного коридора "Север-Юг" - 13.03.2025, ПРАЙМ
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Москва и Астана обсудили развитие транспортного коридора "Север-Юг"
Москва и Астана обсудили развитие транспортного коридора "Север-Юг" - 13.03.2025, ПРАЙМ
Москва и Астана обсудили развитие транспортного коридора "Север-Юг"
Развитие транспортного коридора "Север-Юг" и транзит угля в Китай через Казахстан обсуждены в Москве, сообщает в четверг министерство транспорта республики. | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T16:05+0300
2025-03-13T16:05+0300
экономика
россия
москва
казахстан
роман старовойт
астана
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ржд
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АСТАНА, 13 мар - ПРАЙМ. Развитие транспортного коридора "Север-Юг" и транзит угля в Китай через Казахстан обсуждены в Москве, сообщает в четверг министерство транспорта республики. В Москве состоялась встреча министра транспорта Казахстана Марата Карабаева с министром транспорта России Романом Старовойтом и министром энергетики России Сергеем Цивилевым. В переговорах также приняли участие руководители АО "НК "ҚТЖ" (оператор железных дорог - ред.) и ОАО "РЖД". "Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере транспортных перевозок, включая развитие маршрута "Север – Юг" и транзит российского угля в Китай через территорию Казахстана", - говорится в сообщении казахстанского министерства транспорта. Отмечается, что в преддверии этой встречи железнодорожники двух стран провели ряд совещаний, в том числе с участием угольных компаний России. "В ходе обсуждений была выражена высокая заинтересованность в перевозках через Казахстан, поскольку этот маршрут является востребованной и перспективной альтернативой", - добавили в ведомстве. В рамках встречи рассмотрены перспективы укрепления партнёрства, повышения эффективности перевозок и развития транспортно-логистической инфраструктуры между двумя странами, заключили в минтрансе республики.
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россия, москва, казахстан, роман старовойт, астана, сергей цивилев, ржд, бизнес
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, КАЗАХСТАН, Роман Старовойт, Астана, Сергей Цивилев, РЖД, Бизнес
16:05 13.03.2025
 
Москва и Астана обсудили развитие транспортного коридора "Север-Юг"

Москва и Астана обсудили развитие транспортного коридора "Север-Юг" и транзит угля в Китай

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГорода мира. Астана
Города мира. Астана - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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АСТАНА, 13 мар - ПРАЙМ. Развитие транспортного коридора "Север-Юг" и транзит угля в Китай через Казахстан обсуждены в Москве, сообщает в четверг министерство транспорта республики.
В Москве состоялась встреча министра транспорта Казахстана Марата Карабаева с министром транспорта России Романом Старовойтом и министром энергетики России Сергеем Цивилевым. В переговорах также приняли участие руководители АО "НК "ҚТЖ" (оператор железных дорог - ред.) и ОАО "РЖД".
"Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере транспортных перевозок, включая развитие маршрута "Север – Юг" и транзит российского угля в Китай через территорию Казахстана", - говорится в сообщении казахстанского министерства транспорта.
Отмечается, что в преддверии этой встречи железнодорожники двух стран провели ряд совещаний, в том числе с участием угольных компаний России. "В ходе обсуждений была выражена высокая заинтересованность в перевозках через Казахстан, поскольку этот маршрут является востребованной и перспективной альтернативой", - добавили в ведомстве.
В рамках встречи рассмотрены перспективы укрепления партнёрства, повышения эффективности перевозок и развития транспортно-логистической инфраструктуры между двумя странами, заключили в минтрансе республики.
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ЭкономикаРОССИЯМОСКВАКАЗАХСТАНРоман СтаровойтАстанаСергей ЦивилевРЖДБизнес
 
 
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