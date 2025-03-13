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В Совфеде предложили увеличить штрафы за нарушение правил продажи алкоголя - 13.03.2025, ПРАЙМ
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В Совфеде предложили увеличить штрафы за нарушение правил продажи алкоголя
В Совфеде предложили увеличить штрафы за нарушение правил продажи алкоголя - 13.03.2025, ПРАЙМ
В Совфеде предложили увеличить штрафы за нарушение правил продажи алкоголя
Сенатор Артём Шейкин сообщил РИА Новости, что разработал законопроект, которым предлагается увеличить до 500 тысяч рублей штрафы за нарушение правил розничной... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T05:15+0300
2025-03-13T05:15+0300
бизнес
россия
общество
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Сенатор Артём Шейкин сообщил РИА Новости, что разработал законопроект, которым предлагается увеличить до 500 тысяч рублей штрафы за нарушение правил розничной продажи алкоголя. "Предлагается усилить административную ответственность за нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в виде увеличения штрафа на должностных лиц в размере от 100 до 200 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой; на юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой... прошу Вас дать позицию ведомства в части целесообразности увеличения штрафных санкций в отношении объектов, реализующих алкогольную и спиртосодержащую продукцию в нарушение требований законодательства РФ", - написал Шейкин в обращении первому замглавы Минэкономразвития Максиму Колесникову. В беседе с агентством сенатор рассказал, что основные нарушения в этой сфере приходятся на "так называемые "наливайки", функционирующие под видом заведений общественного питания и продающие алкоголь в запрещенное время". По его словам, увеличение нелегальной предпринимательской деятельности в этой сфере связано "именно с прибыльностью бизнеса и несущественными штрафами". "Ситуация осложняется действующим мораторием на проверки, что затрудняет оперативное реагирование на нарушения. В результате незаконная продажа алкоголя остается распространенной, а налагаемые штрафы не оказывают должного профилактического эффекта. Сейчас штрафы за нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции для должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции, для юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией", - напомнил политик.
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бизнес, россия, общество
Бизнес, РОССИЯ, Общество
05:15 13.03.2025
 
В Совфеде предложили увеличить штрафы за нарушение правил продажи алкоголя

Сенатор Шейкин предложил увеличить штрафы за нарушение правил розничной продажи алкоголя

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Сенатор Артём Шейкин сообщил РИА Новости, что разработал законопроект, которым предлагается увеличить до 500 тысяч рублей штрафы за нарушение правил розничной продажи алкоголя.
"Предлагается усилить административную ответственность за нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в виде увеличения штрафа на должностных лиц в размере от 100 до 200 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой; на юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой... прошу Вас дать позицию ведомства в части целесообразности увеличения штрафных санкций в отношении объектов, реализующих алкогольную и спиртосодержащую продукцию в нарушение требований законодательства РФ", - написал Шейкин в обращении первому замглавы Минэкономразвития Максиму Колесникову.
В беседе с агентством сенатор рассказал, что основные нарушения в этой сфере приходятся на "так называемые "наливайки", функционирующие под видом заведений общественного питания и продающие алкоголь в запрещенное время". По его словам, увеличение нелегальной предпринимательской деятельности в этой сфере связано "именно с прибыльностью бизнеса и несущественными штрафами".
"Ситуация осложняется действующим мораторием на проверки, что затрудняет оперативное реагирование на нарушения. В результате незаконная продажа алкоголя остается распространенной, а налагаемые штрафы не оказывают должного профилактического эффекта. Сейчас штрафы за нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции для должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции, для юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией", - напомнил политик.
 
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