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Совкомбанк направил 2 млрд рублей на социальные инвестиции в 2024 году

Совкомбанк направил 2 млрд рублей на социальные инвестиции в 2024 году - 13.03.2025, ПРАЙМ

Совкомбанк направил 2 млрд рублей на социальные инвестиции в 2024 году

Совкомбанк направил 2 миллиарда рублей на социальные инвестиции в 2024 году, помог 611 организациям и 193 тысячам клиентов, сообщили в банке. | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T21:15+0300

2025-03-13T21:15+0300

2025-03-13T21:15+0300

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Совкомбанк направил 2 миллиарда рублей на социальные инвестиции в 2024 году, помог 611 организациям и 193 тысячам клиентов, сообщили в банке.В социальном отчете учтены средства на благотворительность и развитие социальных проектов, а также переданные услуги по рыночной цене. В 2024 году каждый рубль, вложенный банком и партнерами в проект "Технологии добра", проект Совкомбанка и фонда "Сколково" (Sk Финтех Хаб), приносил 6 рублей благотворительной помощи. За год работы добавлены новые продукты и сервисы и присоединены новые партнеры.В ноябре 2024 года Совкомбанк провел первую конференцию "Технологии добра", объединившую более 3 тысяч участников и 100 спикеров из ведущих российских компаний и НКО, а также представителей министерств и ведомств. Проект получил пять наград в престижных премиях.В функционал "Совкомбанк про добро", благотворительной платформы добрых дел, где умножаются пожертвования пользователей, добавлена геймификация — теперь участники могут получить значки, статусы и дополнительные "добробаллы", а также попасть в "Добрейтинг" и выполнять "Доброцели".В сентябре 2024 года банк провел первый благотворительный забег "Совкомбанк про добро". Все средства от продажи слотов банк удвоил и направил фондам–партнерам. Платформа победила в номинации "Лидер культуры помощи" на всероссийском конкурсе "Дело в людях: компании, инвестирующие в будущее".Совкомбанк помог волонтерам и благотворительным фондам при ликвидации последствий разлива мазута в Черном море. Банк разместил срочные сборы фондов на "Совкомбанк про добро", полностью профинансировал монтаж оперативного штаба, оборудованный печами и питанием для волонтеров, а также организовал бесплатный трансфер для волонтеров в Анапу и обратно вместе с доставкой гуманитарной помощи.

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