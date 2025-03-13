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В сенате США допустили остановку работы правительства
В сенате США допустили остановку работы правительства - 13.03.2025, ПРАЙМ
В сенате США допустили остановку работы правительства
Работа американского правительства может частично остановиться в ночь на субботу после того, как демократы в сенате откажутся поддержать бюджетный законопроект, | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T00:19+0300
2025-03-13T00:19+0300
2025-03-13T00:19+0300
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ВАШИНГТОН, 13 мар – ПРАЙМ. Работа американского правительства может частично остановиться в ночь на субботу после того, как демократы в сенате откажутся поддержать бюджетный законопроект, предложенный республиканцами, заявил лидер сенатского меньшинства Чак Шумер.
"Финансирование правительства должно быть двухпартийным процессом, но республиканцы выбрали однопартийный путь, подготовив резолюцию о временном финансировании без какого-либо участия в данной инициативе со стороны демократов в конгрессе", – сказал Шумер, выступая в среду на заседании сената. Его слова приводит издание New York Post.
Он подчеркнул, что демократы единогласно выступают за принятие "чистой" резолюции о временном финансировании до 11 апреля, что позволило бы продолжить работу правительства и даст конгрессу время, чтобы согласовать устраивающий обе политические партии законопроект.
Ранее палата представителей, где большинство составляют республиканцы, приняла собственный вариант законопроекта о финансировании правительства до конца сентября минимальным перевесом – 217 голосов "за" против 213.
Теперь документ направлен в сенат, где у республиканцев лишь 53 голоса, а для преодоления обструкции демократов необходимо 60. Таким образом, без поддержки хотя бы семи сенаторов-демократов законопроект не может быть принят, а правительство США окажется перед угрозой приостановки работы уже в пятницу в 23.59 по вашингтонскому времени (06.59 субботы мск).
После голосования спикер палаты представителей Майк Джонсон объявил о перерыве в работе палаты до 24 марта, тем самым лишив сенат возможности внести изменения и отправить законопроект обратно в нижнюю палату для повторного рассмотрения.
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финансы, мировая экономика, сша, new york post
Экономика, Финансы, Мировая экономика, США, New York Post
В сенате США допустили остановку работы правительства
Лидер сенатского меньшинства Шумер: правительство США может частично остановиться
ВАШИНГТОН, 13 мар – ПРАЙМ. Работа американского правительства может частично остановиться в ночь на субботу после того, как демократы в сенате откажутся поддержать бюджетный законопроект, предложенный республиканцами, заявил лидер сенатского меньшинства Чак Шумер.
"Финансирование правительства должно быть двухпартийным процессом, но республиканцы выбрали однопартийный путь, подготовив резолюцию о временном финансировании без какого-либо участия в данной инициативе со стороны демократов в конгрессе", – сказал Шумер, выступая в среду на заседании сената. Его слова приводит издание New York Post.
Он подчеркнул, что демократы единогласно выступают за принятие "чистой" резолюции о временном финансировании до 11 апреля, что позволило бы продолжить работу правительства и даст конгрессу время, чтобы согласовать устраивающий обе политические партии законопроект.
Ранее палата представителей, где большинство составляют республиканцы, приняла собственный вариант законопроекта о финансировании правительства до конца сентября минимальным перевесом – 217 голосов "за" против 213.
Теперь документ направлен в сенат, где у республиканцев лишь 53 голоса, а для преодоления обструкции демократов необходимо 60. Таким образом, без поддержки хотя бы семи сенаторов-демократов законопроект не может быть принят, а правительство США окажется перед угрозой приостановки работы уже в пятницу в 23.59 по вашингтонскому времени (06.59 субботы мск).
После голосования спикер палаты представителей Майк Джонсон объявил о перерыве в работе палаты до 24 марта, тем самым лишив сенат возможности внести изменения и отправить законопроект обратно в нижнюю палату для повторного рассмотрения.