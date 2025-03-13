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В США предупредили о возможной рецессии - 13.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В США предупредили о возможной рецессии
В США предупредили о возможной рецессии - 13.03.2025, ПРАЙМ
В США предупредили о возможной рецессии
"Своенравная" экономическая политика президента США Дональда Трампа, в том числе введение пошлин, может привести экономику страны к рецессии, заявил РИА Новости | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T05:30+0300
2025-03-13T05:30+0300
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ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. "Своенравная" экономическая политика президента США Дональда Трампа, в том числе введение пошлин, может привести экономику страны к рецессии, заявил РИА Новости научный сотрудник американского Института Леви Маршалл Ауэрбек. С начала недели фондовые рынки США находятся в красной зоне. Индексы Dow Jones и S&P 500 упали более чем на 3%, в то время как Nasdaq упал на 4%. Во вторник S&P 500 ненадолго опустился в зону коррекции, снизившись на 10% по сравнению с февральским рекордом. На этом фоне выросли опасения рецессии в крупнейшей экономике мира. "Вероятно, что в США начнется рецессия. И ее причины полностью внутренние, они кроются в своенравной экономической политике Дональда Трампа (особенно в отношении пошлин), которая, вероятно, вызовет рост инфляции и, следовательно, сохранит процентные ставки на высоком уровне", - сказал Ауэрбек. Эксперт отметил, что высокий уровень частного долга в стране делает экономику США уязвимой к серьезным экономическим потрясениям. В последние дни экономические эксперты в США всё чаще говорят о возможном наступлении рецессии, хотя еще несколько месяцев назад прогнозы выглядели оптимистичными. Во вторник телеканал CNN опубликовал анализ, согласно которому американская экономика оказалась на грани рецессии из-за политики Трампа, а действия его администрации спровоцировали "серьезную неопределенность" на финансовых рынках и снижение доверия со стороны инвесторов. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле.
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мировая экономика, сша, канада, китай, дональд трамп, ес, dow jones, nasdaq, nasdaq composite
Экономика, Мировая экономика, США, КАНАДА, КИТАЙ, Дональд Трамп, ЕС, Dow Jones, NASDAQ, Nasdaq Composite
05:30 13.03.2025
 
В США предупредили о возможной рецессии

Экономист Ауэрбек: своенравная экономическая политика Трампа может привести к рецессии

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ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. "Своенравная" экономическая политика президента США Дональда Трампа, в том числе введение пошлин, может привести экономику страны к рецессии, заявил РИА Новости научный сотрудник американского Института Леви Маршалл Ауэрбек.
С начала недели фондовые рынки США находятся в красной зоне. Индексы Dow Jones и S&P 500 упали более чем на 3%, в то время как Nasdaq упал на 4%. Во вторник S&P 500 ненадолго опустился в зону коррекции, снизившись на 10% по сравнению с февральским рекордом. На этом фоне выросли опасения рецессии в крупнейшей экономике мира.
"Вероятно, что в США начнется рецессия. И ее причины полностью внутренние, они кроются в своенравной экономической политике Дональда Трампа (особенно в отношении пошлин), которая, вероятно, вызовет рост инфляции и, следовательно, сохранит процентные ставки на высоком уровне", - сказал Ауэрбек.
Эксперт отметил, что высокий уровень частного долга в стране делает экономику США уязвимой к серьезным экономическим потрясениям.
В последние дни экономические эксперты в США всё чаще говорят о возможном наступлении рецессии, хотя еще несколько месяцев назад прогнозы выглядели оптимистичными. Во вторник телеканал CNN опубликовал анализ, согласно которому американская экономика оказалась на грани рецессии из-за политики Трампа, а действия его администрации спровоцировали "серьезную неопределенность" на финансовых рынках и снижение доверия со стороны инвесторов.
США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАКАНАДАКИТАЙДональд ТрампЕСDow JonesNASDAQNasdaq Composite
 
 
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