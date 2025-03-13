Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Министр торговли США ожидает экономического роста от мер Трампа - 13.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250313/ssha-855754115.html
Министр торговли США ожидает экономического роста от мер Трампа
Министр торговли США ожидает экономического роста от мер Трампа - 13.03.2025, ПРАЙМ
Министр торговли США ожидает экономического роста от мер Трампа
Министр торговли США Говард Латник заявил, что экономический рост в США от мер президента США Дональда Трампа проявится к четвертому кварталу 2025 года,... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T15:50+0300
2025-03-13T15:50+0300
экономика
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82955/05/829550578_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_958652ef68f490bace1449ad2811fd34.jpg
ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. Министр торговли США Говард Латник заявил, что экономический рост в США от мер президента США Дональда Трампа проявится к четвертому кварталу 2025 года, несмотря на прогнозируемую рецессию. "Правильный способ - это рассматривать первый и второй кварталы как оставленные (предыдущим президентом США - ред.) Байденом позади трудности. А затем вы видите Дональда Трампа, он выкапывает и укрепляет нас. И к четвертому кварталу вы увидите темпы роста, потому что заставили все эти компании взять на себя обязательство строить Америку", - заявил он телеканалу Bloomberg. В последние дни экономические эксперты в США всё чаще говорят о возможном наступлении рецессии, хотя еще несколько месяцев назад прогнозы выглядели оптимистичными. Во вторник телеканал CNN опубликовал анализ, согласно которому американская экономика оказалась на грани рецессии из-за торговых войн Трампа с другими странами, а действия его администрации спровоцировали "серьезную неопределенность" на финансовых рынках и снижение доверия со стороны инвесторов.
https://1prime.ru/20250313/tarify-855751788.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82955/05/829550578_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_f48c8777d29f2f85580e950ebf982aec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, дональд трамп
Экономика, США, Дональд Трамп
15:50 13.03.2025
 
Министр торговли США ожидает экономического роста от мер Трампа

Министр торговли США Латник ожидает экономического роста от мер Трампа

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. Министр торговли США Говард Латник заявил, что экономический рост в США от мер президента США Дональда Трампа проявится к четвертому кварталу 2025 года, несмотря на прогнозируемую рецессию.
"Правильный способ - это рассматривать первый и второй кварталы как оставленные (предыдущим президентом США - ред.) Байденом позади трудности. А затем вы видите Дональда Трампа, он выкапывает и укрепляет нас. И к четвертому кварталу вы увидите темпы роста, потому что заставили все эти компании взять на себя обязательство строить Америку", - заявил он телеканалу Bloomberg.
В последние дни экономические эксперты в США всё чаще говорят о возможном наступлении рецессии, хотя еще несколько месяцев назад прогнозы выглядели оптимистичными. Во вторник телеканал CNN опубликовал анализ, согласно которому американская экономика оказалась на грани рецессии из-за торговых войн Трампа с другими странами, а действия его администрации спровоцировали "серьезную неопределенность" на финансовых рынках и снижение доверия со стороны инвесторов.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
Трамп пригрозил ввести тарифы в 200% против европейских вин
15:19
 
ЭкономикаСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала