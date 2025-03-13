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Министр торговли США ожидает экономического роста от мер Трампа
Министр торговли США ожидает экономического роста от мер Трампа - 13.03.2025, ПРАЙМ
Министр торговли США ожидает экономического роста от мер Трампа
Министр торговли США Говард Латник заявил, что экономический рост в США от мер президента США Дональда Трампа проявится к четвертому кварталу 2025 года,... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T15:50+0300
2025-03-13T15:50+0300
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экономика
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. Министр торговли США Говард Латник заявил, что экономический рост в США от мер президента США Дональда Трампа проявится к четвертому кварталу 2025 года, несмотря на прогнозируемую рецессию. "Правильный способ - это рассматривать первый и второй кварталы как оставленные (предыдущим президентом США - ред.) Байденом позади трудности. А затем вы видите Дональда Трампа, он выкапывает и укрепляет нас. И к четвертому кварталу вы увидите темпы роста, потому что заставили все эти компании взять на себя обязательство строить Америку", - заявил он телеканалу Bloomberg. В последние дни экономические эксперты в США всё чаще говорят о возможном наступлении рецессии, хотя еще несколько месяцев назад прогнозы выглядели оптимистичными. Во вторник телеканал CNN опубликовал анализ, согласно которому американская экономика оказалась на грани рецессии из-за торговых войн Трампа с другими странами, а действия его администрации спровоцировали "серьезную неопределенность" на финансовых рынках и снижение доверия со стороны инвесторов.
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сша, дональд трамп
Экономика, США, Дональд Трамп
Министр торговли США ожидает экономического роста от мер Трампа
Министр торговли США Латник ожидает экономического роста от мер Трампа
ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. Министр торговли США Говард Латник заявил, что экономический рост в США от мер президента США Дональда Трампа проявится к четвертому кварталу 2025 года, несмотря на прогнозируемую рецессию.
"Правильный способ - это рассматривать первый и второй кварталы как оставленные (предыдущим президентом США - ред.) Байденом позади трудности. А затем вы видите Дональда Трампа, он выкапывает и укрепляет нас. И к четвертому кварталу вы увидите темпы роста, потому что заставили все эти компании взять на себя обязательство строить Америку", - заявил он телеканалу Bloomberg.
В последние дни экономические эксперты в США всё чаще говорят о возможном наступлении рецессии, хотя еще несколько месяцев назад прогнозы выглядели оптимистичными. Во вторник телеканал CNN опубликовал анализ, согласно которому американская экономика оказалась на грани рецессии из-за торговых войн Трампа с другими странами, а действия его администрации спровоцировали "серьезную неопределенность" на финансовых рынках и снижение доверия со стороны инвесторов.
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