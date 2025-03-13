https://1prime.ru/20250313/ssha-855754115.html

Министр торговли США ожидает экономического роста от мер Трампа

Министр торговли США ожидает экономического роста от мер Трампа - 13.03.2025, ПРАЙМ

Министр торговли США ожидает экономического роста от мер Трампа

Министр торговли США Говард Латник заявил, что экономический рост в США от мер президента США Дональда Трампа проявится к четвертому кварталу 2025 года,... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T15:50+0300

2025-03-13T15:50+0300

2025-03-13T15:50+0300

экономика

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/82955/05/829550578_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_958652ef68f490bace1449ad2811fd34.jpg

ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. Министр торговли США Говард Латник заявил, что экономический рост в США от мер президента США Дональда Трампа проявится к четвертому кварталу 2025 года, несмотря на прогнозируемую рецессию. "Правильный способ - это рассматривать первый и второй кварталы как оставленные (предыдущим президентом США - ред.) Байденом позади трудности. А затем вы видите Дональда Трампа, он выкапывает и укрепляет нас. И к четвертому кварталу вы увидите темпы роста, потому что заставили все эти компании взять на себя обязательство строить Америку", - заявил он телеканалу Bloomberg. В последние дни экономические эксперты в США всё чаще говорят о возможном наступлении рецессии, хотя еще несколько месяцев назад прогнозы выглядели оптимистичными. Во вторник телеканал CNN опубликовал анализ, согласно которому американская экономика оказалась на грани рецессии из-за торговых войн Трампа с другими странами, а действия его администрации спровоцировали "серьезную неопределенность" на финансовых рынках и снижение доверия со стороны инвесторов.

https://1prime.ru/20250313/tarify-855751788.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, дональд трамп