https://1prime.ru/20250313/ssha-855757645.html

Эксперты не увидели в США признаков энергетического кризиса

Эксперты не увидели в США признаков энергетического кризиса - 13.03.2025, ПРАЙМ

Эксперты не увидели в США признаков энергетического кризиса

Администрация президента США Дональда Трампа пытается создать представление о надвигающемся энергетическом кризисе в США, однако эти утверждения далеки от... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T17:00+0300

2025-03-13T17:00+0300

2025-03-13T17:00+0300

энергетика

сша

дональд трамп

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа пытается создать представление о надвигающемся энергетическом кризисе в США, однако эти утверждения далеки от реальности, заявили телеканалу ABC News несколько экспертов. Трамп в своей инаугурационной речи анонсировал введение режима чрезвычайного положения в энергетической сфере с целью активизации добычи нефти и газа. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены использовать свои запасы углеводородов для снижения цен, пополнения стратегических резервов и экспорта. Еще в ходе предвыборной кампании Трамп заявлял, что сосредоточится на подходе "бурить, детка, бурить" и обещал увеличением добычи нефти обеспечить американский бюджет. "В США нет ни малейших признаков энергетического кризиса, особенно если сравнивать с реальными кризисами 1973, 1979 и 2022 годов", - заявил телеканалу профессор Висконсинского университета Грегори Немет. "Никакого кризиса или чрезвычайной ситуации, если исходить из обычного понимания этих терминов, не существует", - добавил Ноа Кауфман, старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета. Эксперты отмечают, что ни дефицита нефти и газа, ни перебоев в электроэнергии в стране нет. Более того, добыча нефти в США находится на рекордном уровне: в 2023 году производство составило 12,9 миллиона баррелей в сутки, превысив рекорд 2019 года, когда добыча достигала 12,3 миллиона баррелей, согласно данным Управления энергетической информации США. Администрация Трампа использует риторику энергетического кризиса для ускоренного одобрения новых проектов по добыче нефти и газа и ослабления экологических норм, считает профессор Индианского университета Дэвид Кониски. "Это попытка оправдать снятие ограничений на добычу и свертывание климатических инициатив", - заявил он.

https://1prime.ru/20250312/neft-855715649.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, дональд трамп, мировая экономика