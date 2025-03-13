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Эксперты не увидели в США признаков энергетического кризиса - 13.03.2025, ПРАЙМ
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Эксперты не увидели в США признаков энергетического кризиса
Эксперты не увидели в США признаков энергетического кризиса - 13.03.2025, ПРАЙМ
Эксперты не увидели в США признаков энергетического кризиса
Администрация президента США Дональда Трампа пытается создать представление о надвигающемся энергетическом кризисе в США, однако эти утверждения далеки от... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T17:00+0300
2025-03-13T17:00+0300
энергетика
сша
дональд трамп
мировая экономика
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа пытается создать представление о надвигающемся энергетическом кризисе в США, однако эти утверждения далеки от реальности, заявили телеканалу ABC News несколько экспертов. Трамп в своей инаугурационной речи анонсировал введение режима чрезвычайного положения в энергетической сфере с целью активизации добычи нефти и газа. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены использовать свои запасы углеводородов для снижения цен, пополнения стратегических резервов и экспорта. Еще в ходе предвыборной кампании Трамп заявлял, что сосредоточится на подходе "бурить, детка, бурить" и обещал увеличением добычи нефти обеспечить американский бюджет. "В США нет ни малейших признаков энергетического кризиса, особенно если сравнивать с реальными кризисами 1973, 1979 и 2022 годов", - заявил телеканалу профессор Висконсинского университета Грегори Немет. "Никакого кризиса или чрезвычайной ситуации, если исходить из обычного понимания этих терминов, не существует", - добавил Ноа Кауфман, старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета. Эксперты отмечают, что ни дефицита нефти и газа, ни перебоев в электроэнергии в стране нет. Более того, добыча нефти в США находится на рекордном уровне: в 2023 году производство составило 12,9 миллиона баррелей в сутки, превысив рекорд 2019 года, когда добыча достигала 12,3 миллиона баррелей, согласно данным Управления энергетической информации США. Администрация Трампа использует риторику энергетического кризиса для ускоренного одобрения новых проектов по добыче нефти и газа и ослабления экологических норм, считает профессор Индианского университета Дэвид Кониски. "Это попытка оправдать снятие ограничений на добычу и свертывание климатических инициатив", - заявил он.
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сша, дональд трамп, мировая экономика
Энергетика, США, Дональд Трамп, Мировая экономика
17:00 13.03.2025
 
Эксперты не увидели в США признаков энергетического кризиса

Эксперты считают, что в США, вопреки заявлениям властей, нет признаков энергокризиса

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа пытается создать представление о надвигающемся энергетическом кризисе в США, однако эти утверждения далеки от реальности, заявили телеканалу ABC News несколько экспертов.
Трамп в своей инаугурационной речи анонсировал введение режима чрезвычайного положения в энергетической сфере с целью активизации добычи нефти и газа. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены использовать свои запасы углеводородов для снижения цен, пополнения стратегических резервов и экспорта. Еще в ходе предвыборной кампании Трамп заявлял, что сосредоточится на подходе "бурить, детка, бурить" и обещал увеличением добычи нефти обеспечить американский бюджет.
"В США нет ни малейших признаков энергетического кризиса, особенно если сравнивать с реальными кризисами 1973, 1979 и 2022 годов", - заявил телеканалу профессор Висконсинского университета Грегори Немет.
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"Никакого кризиса или чрезвычайной ситуации, если исходить из обычного понимания этих терминов, не существует", - добавил Ноа Кауфман, старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета.
Эксперты отмечают, что ни дефицита нефти и газа, ни перебоев в электроэнергии в стране нет. Более того, добыча нефти в США находится на рекордном уровне: в 2023 году производство составило 12,9 миллиона баррелей в сутки, превысив рекорд 2019 года, когда добыча достигала 12,3 миллиона баррелей, согласно данным Управления энергетической информации США.
Администрация Трампа использует риторику энергетического кризиса для ускоренного одобрения новых проектов по добыче нефти и газа и ослабления экологических норм, считает профессор Индианского университета Дэвид Кониски.
"Это попытка оправдать снятие ограничений на добычу и свертывание климатических инициатив", - заявил он.
 
ЭнергетикаСШАДональд ТрампМировая экономика
 
 
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