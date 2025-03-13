https://1prime.ru/20250313/stavka-855739084.html

В Госдуме сделали прогноз по ставке ЦБ

В Госдуме сделали прогноз по ставке ЦБ - 13.03.2025, ПРАЙМ

В Госдуме сделали прогноз по ставке ЦБ

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ожидает сохранения ключевой ставки на заседании Банка России 21 марта. Об этом он заявил на III... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T10:59+0300

2025-03-13T10:59+0300

2025-03-13T10:59+0300

экономика

финансы

банки

госдума

анатолий аксаков

https://cdnn.1prime.ru/img/84016/98/840169828_0:19:3572:2028_1920x0_80_0_0_0a5527570c650314c240b979861eff9c.jpg

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ожидает сохранения ключевой ставки на заседании Банка России 21 марта. Об этом он заявил на III Российском форуме финансового рынка. "В ближайшее время, в марте, будут опять рассматривать вопрос по ключевой ставке. Я предполагаю, что она останется на том же уровне", - сказал Аксаков. ЦБ РФ в феврале ожидаемо оставил ключевую ставку на уровне 21%, сохранив сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность ее повышения на ближайшем заседании. Однако регулятор уточнил факторы, на которые будет опираться при решении: в декабрьском заявлении это была "динамика кредитования и инфляции", а теперь это "скорость и устойчивость снижения инфляции". "Есть, с одной стороны, факторы, которые говорят пользу повышения ключевой ставки. Инфляция, к сожалению, демонстрирует рост в последний период и, естественно, является фактором, который подталкивает Центральный банк к повышению ключевой ставки. С другой стороны, курс рубля, мы видим, укрепляется, и есть прогнозы, что он укрепится и дальше. Соответственно, политический фактор влияет на то, что ключевая ставка может быть снижена", - добавил Аксаков.

https://1prime.ru/20250313/banki-855734531.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, госдума, анатолий аксаков