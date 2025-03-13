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В Госдуме сделали прогноз по ставке ЦБ - 13.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250313/stavka-855739084.html
В Госдуме сделали прогноз по ставке ЦБ
В Госдуме сделали прогноз по ставке ЦБ - 13.03.2025, ПРАЙМ
В Госдуме сделали прогноз по ставке ЦБ
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ожидает сохранения ключевой ставки на заседании Банка России 21 марта. Об этом он заявил на III... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T10:59+0300
2025-03-13T10:59+0300
экономика
финансы
банки
госдума
анатолий аксаков
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ожидает сохранения ключевой ставки на заседании Банка России 21 марта. Об этом он заявил на III Российском форуме финансового рынка. "В ближайшее время, в марте, будут опять рассматривать вопрос по ключевой ставке. Я предполагаю, что она останется на том же уровне", - сказал Аксаков. ЦБ РФ в феврале ожидаемо оставил ключевую ставку на уровне 21%, сохранив сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность ее повышения на ближайшем заседании. Однако регулятор уточнил факторы, на которые будет опираться при решении: в декабрьском заявлении это была "динамика кредитования и инфляции", а теперь это "скорость и устойчивость снижения инфляции". "Есть, с одной стороны, факторы, которые говорят пользу повышения ключевой ставки. Инфляция, к сожалению, демонстрирует рост в последний период и, естественно, является фактором, который подталкивает Центральный банк к повышению ключевой ставки. С другой стороны, курс рубля, мы видим, укрепляется, и есть прогнозы, что он укрепится и дальше. Соответственно, политический фактор влияет на то, что ключевая ставка может быть снижена", - добавил Аксаков.
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финансы, банки, госдума, анатолий аксаков
Экономика, Финансы, Банки, Госдума, Анатолий Аксаков
10:59 13.03.2025
 
В Госдуме сделали прогноз по ставке ЦБ

Аксаков ожидает сохранения ключевой ставки на заседании ЦБ 21 марта

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ожидает сохранения ключевой ставки на заседании Банка России 21 марта. Об этом он заявил на III Российском форуме финансового рынка.
"В ближайшее время, в марте, будут опять рассматривать вопрос по ключевой ставке. Я предполагаю, что она останется на том же уровне", - сказал Аксаков.
ЦБ РФ в феврале ожидаемо оставил ключевую ставку на уровне 21%, сохранив сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность ее повышения на ближайшем заседании. Однако регулятор уточнил факторы, на которые будет опираться при решении: в декабрьском заявлении это была "динамика кредитования и инфляции", а теперь это "скорость и устойчивость снижения инфляции".
"Есть, с одной стороны, факторы, которые говорят пользу повышения ключевой ставки. Инфляция, к сожалению, демонстрирует рост в последний период и, естественно, является фактором, который подталкивает Центральный банк к повышению ключевой ставки. С другой стороны, курс рубля, мы видим, укрепляется, и есть прогнозы, что он укрепится и дальше. Соответственно, политический фактор влияет на то, что ключевая ставка может быть снижена", - добавил Аксаков.
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ЭкономикаФинансыБанкиГосдумаАнатолий Аксаков
 
 
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