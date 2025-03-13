https://1prime.ru/20250313/stavka-855740253.html
ЦБ зафиксировал снижение средней максимальной ставки вкладов топ-10 банков
ЦБ зафиксировал снижение средней максимальной ставки вкладов топ-10 банков - 13.03.2025, ПРАЙМ
ЦБ зафиксировал снижение средней максимальной ставки вкладов топ-10 банков
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады марта снизилась на... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T11:33+0300
2025-03-13T11:33+0300
2025-03-13T11:33+0300
банк россии
финансы
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады марта снизилась на 0,11 процентного пункта и достигла 20,73% годовых, следует из материалов Банка России. Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря прошлого года - 22,28%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%). Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.
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финансы
ЦБ зафиксировал снижение средней максимальной ставки вкладов топ-10 банков
ЦБ: средняя максимальная ставка вкладов топ-10 банков снизилась до 20,73%
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады марта снизилась на 0,11 процентного пункта и достигла 20,73% годовых, следует из материалов Банка России.
Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря прошлого года - 22,28%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%).
Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.
В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.
Банки оценили вероятность оттока вкладов при снижении ставки ЦБ