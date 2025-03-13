https://1prime.ru/20250313/stavka-855764077.html

ЦБ высказался о целесообразности повышения ключевой ставки

ЦБ высказался о целесообразности повышения ключевой ставки - 13.03.2025, ПРАЙМ

ЦБ высказался о целесообразности повышения ключевой ставки

ЦБ РФ сохраняет сигнал, что будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин. | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T19:21+0300

2025-03-13T19:21+0300

2025-03-13T19:21+0300

экономика

банк россии

ставка банка россии

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. ЦБ РФ сохраняет сигнал, что будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин. "Совет директоров 14 февраля дал сигнал, что на ближайших заседаниях будет оцениваться целесообразность повышения. Те данные, которые поступили за последний месяц, с середины февраля, как-то значимо картину не меняют, в том числе потому, что на самом деле и времени немного прошло", - сказал он журналистам в кулуарах III Российского форума финансового рынка. "Насколько активной будет дискуссия по различным альтернативам, это будет зависеть от участников обсуждения", - добавил Заботкин.

https://1prime.ru/20250313/stavka-855739084.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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