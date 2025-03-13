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ЦБ высказался о целесообразности повышения ключевой ставки - 13.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250313/stavka-855764077.html
ЦБ высказался о целесообразности повышения ключевой ставки
ЦБ высказался о целесообразности повышения ключевой ставки - 13.03.2025, ПРАЙМ
ЦБ высказался о целесообразности повышения ключевой ставки
ЦБ РФ сохраняет сигнал, что будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин. | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T19:21+0300
2025-03-13T19:21+0300
экономика
банк россии
ставка банка россии
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. ЦБ РФ сохраняет сигнал, что будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин. "Совет директоров 14 февраля дал сигнал, что на ближайших заседаниях будет оцениваться целесообразность повышения. Те данные, которые поступили за последний месяц, с середины февраля, как-то значимо картину не меняют, в том числе потому, что на самом деле и времени немного прошло", - сказал он журналистам в кулуарах III Российского форума финансового рынка. "Насколько активной будет дискуссия по различным альтернативам, это будет зависеть от участников обсуждения", - добавил Заботкин.
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банк россии, ставка банка россии
Экономика, Банк России, ставка Банка России
19:21 13.03.2025
 
ЦБ высказался о целесообразности повышения ключевой ставки

ЦБ РФ сохраняет сигнал, что будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. ЦБ РФ сохраняет сигнал, что будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин.
"Совет директоров 14 февраля дал сигнал, что на ближайших заседаниях будет оцениваться целесообразность повышения. Те данные, которые поступили за последний месяц, с середины февраля, как-то значимо картину не меняют, в том числе потому, что на самом деле и времени немного прошло", - сказал он журналистам в кулуарах III Российского форума финансового рынка.
"Насколько активной будет дискуссия по различным альтернативам, это будет зависеть от участников обсуждения", - добавил Заботкин.
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