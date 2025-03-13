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Минфин внесет проект о налоговых льготах для долевого страхования жизни - 13.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Минфин внесет проект о налоговых льготах для долевого страхования жизни
Минфин внесет проект о налоговых льготах для долевого страхования жизни - 13.03.2025, ПРАЙМ
Минфин внесет проект о налоговых льготах для долевого страхования жизни
Минфин РФ подготовил законопроект о налоговых льготах для продуктов долевого страхования жизни (ДСЖ) и в скором времени внесет его в Госдуму, заявил журналистам | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T12:38+0300
2025-03-13T12:38+0300
экономика
финансы
минфин
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ подготовил законопроект о налоговых льготах для продуктов долевого страхования жизни (ДСЖ) и в скором времени внесет его в Госдуму, заявил журналистам замминистра финансов Иван Чебесков в кулуарах III Российского форума финансового рынка. С 1 января 2025 года в России вступил в силу закон, позволяющий страховым компаниям предлагать клиентам новый вид страхования - долевое страхование жизни (ДСЖ). Это, по сути, гибрид классического накопительного страхования жизни с инвестиционной составляющей в виде долей в финансовых инструментах. "Законопроект подготовлен, в скором времени будет внесен правительством в Государственную Думу. То есть идея выровнять условия по ДСЖ с другими инструментами долгосрочных инвестиций, как ИИС и ПДС - такой же механизм вычета - 400 тысяч на входе и освобождение от налога на выходе, как говорится", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости. ИИС - индивидуальный инвестиционный счёт - это брокерский счет, дающий право на получение налоговых льгот. ПДС - программа долгосрочных сбережений - это сберегательный инструмент для граждан, действующий с 1 января 2024 года. Деньги участника ПДС застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей, участники могут ежегодно получать налоговый вычет на уплаченные взносы в размере до 52 тысяч рублей, а также передавать вложенные средства по наследству. Также они смогут получить софинансирование со стороны государства в размере до 36 тысяч рублей в год. "Мы надеемся, что будет внесен, и при поддержке наших коллег из парламента будет принят в эту сессию. Очень на это рассчитываем", - добавил Чебесков.
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финансы, минфин
Экономика, Финансы, Минфин
12:38 13.03.2025
 
Минфин внесет проект о налоговых льготах для долевого страхования жизни

Минфин: в ГД скоро внесут проект о налоговых льготах для долевого страхования жизни

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ подготовил законопроект о налоговых льготах для продуктов долевого страхования жизни (ДСЖ) и в скором времени внесет его в Госдуму, заявил журналистам замминистра финансов Иван Чебесков в кулуарах III Российского форума финансового рынка.
С 1 января 2025 года в России вступил в силу закон, позволяющий страховым компаниям предлагать клиентам новый вид страхования - долевое страхование жизни (ДСЖ). Это, по сути, гибрид классического накопительного страхования жизни с инвестиционной составляющей в виде долей в финансовых инструментах.
"Законопроект подготовлен, в скором времени будет внесен правительством в Государственную Думу. То есть идея выровнять условия по ДСЖ с другими инструментами долгосрочных инвестиций, как ИИС и ПДС - такой же механизм вычета - 400 тысяч на входе и освобождение от налога на выходе, как говорится", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
ИИС - индивидуальный инвестиционный счёт - это брокерский счет, дающий право на получение налоговых льгот. ПДС - программа долгосрочных сбережений - это сберегательный инструмент для граждан, действующий с 1 января 2024 года. Деньги участника ПДС застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей, участники могут ежегодно получать налоговый вычет на уплаченные взносы в размере до 52 тысяч рублей, а также передавать вложенные средства по наследству. Также они смогут получить софинансирование со стороны государства в размере до 36 тысяч рублей в год.
"Мы надеемся, что будет внесен, и при поддержке наших коллег из парламента будет принят в эту сессию. Очень на это рассчитываем", - добавил Чебесков.
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
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