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Суд начнет слушать иск латвийской структуры "Уралкалия" к Yara

Суд начнет слушать иск латвийской структуры "Уралкалия" к Yara - 13.03.2025, ПРАЙМ

Суд начнет слушать иск латвийской структуры "Уралкалия" к Yara

Арбитражный суд Москвы назначил на 3 апреля предварительные слушания по иску латвийской Uralkali Trading, через которую российский производитель минеральных... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T09:00+0300

2025-03-13T09:00+0300

2025-03-13T09:00+0300

россия

суд

уралкалий

yara

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы назначил на 3 апреля предварительные слушания по иску латвийской Uralkali Trading, через которую российский производитель минеральных удобрений "Уралкалий" экспортировал свою продукцию, к норвежской химической компании Yara International, одному из крупнейших в мире поставщиков удобрений, о взыскании около 18,3 миллиарда рублей, следует из опубликованного определения суда. Истец требует взыскать убытки в размере около 67,6 миллиона долларов и около 66,5 миллиона евро, проценты в размере более 25,9 миллиона долларов США и более 25,8 миллиона евро, а также убытки в связи с простоем судов в размере более 7,8 миллиона долларов и в связи с досрочной погрузкой (разгрузкой) судов в размере более 10 тысяч евро, процентов в размере более 3 миллионов долларов и более 4 тысяч евро. Сумма иска эквивалентна около 18,3 миллиарда рублей по курсу ЦБ РФ на 7 марта 2025 года, говорится в судебном акте. Иск поступил в суд 7 марта. Ранее источник РИА Новости в суде уточнил, что Uralkali Trading просит суд взыскать с Yara International убытки, причиненные ему "в связи с тем, что ответчик воспрепятствовал своим дочерним компаниям в оплате истцу задолженности за поставленный товар". "Уралкалий" - один из ведущих мировых производителей и экспортеров калийных удобрений. Производственные активы компании включают в себя пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске (Пермский край). Чистая прибыль по РСБУ за 2024 год выросла на 25,5%, до 26,5 миллиарда рублей. Uralkali Trading - латвийская дочерняя компания ПАО "Уралкалий". Занимается оптовой продажей химической продукции.

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россия, суд, уралкалий, yara