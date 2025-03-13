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Суд изучит просьбу владельцев танкеров "Волгонефть" о создании фонда - 13.03.2025, ПРАЙМ
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Суд изучит просьбу владельцев танкеров "Волгонефть" о создании фонда
Суд изучит просьбу владельцев танкеров "Волгонефть" о создании фонда - 13.03.2025, ПРАЙМ
Суд изучит просьбу владельцев танкеров "Волгонефть" о создании фонда
Арбитражный суд Краснодарского края 25 марта рассмотрит ходатайство судовладельцев потерпевших крушение танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" о создании... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T10:12+0300
2025-03-13T10:12+0300
россия
суд
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КРАСНОДАР, 13 мар - ПРАЙМ. Арбитражный суд Краснодарского края 25 марта рассмотрит ходатайство судовладельцев потерпевших крушение танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" о создании фонда на общую сумму свыше одного миллиарда рублей для компенсации ущерба, следует из информации в картотеке суда. "Морспасслужба" обратилась в суд с иском к компаниям ООО "Кама Шиппинг" и ООО "КАМАТРАНСОЙЛ". Третьими лицами по иску проходят САО "ВСК" и компания-судовладелец - ЗАО "Волгатранснефть". В понедельник состоялось предварительного заседания по иску, связанного с компенсацией расходов на проведение работ по ликвидации последствий крушения танкеров у Керченского пролива. Представители "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" предложили создать два фонда на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей для компенсации ущерба в результате ЧП с танкерами. "Ответчиками заявлены ходатайства о создании фонда ограниченной ответственности за ущерб от загрязнения нефтью, причиненный инцидентом с нефтеналивным танкером "Волгонефть-239", посредством предоставления независимой гарантии АО "РНПК", САО "ВСК" на общую сумму 1 066 895 522 рублей… Суд считает необходимым назначить судебное заседание по рассмотрению вопроса о создании фонда ограничения ответственности", - сообщается в тексте определения. Судебное заседание назначено на 25 марта.
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россия, суд
РОССИЯ, суд
10:12 13.03.2025
 
Суд изучит просьбу владельцев танкеров "Волгонефть" о создании фонда

Суд изучит просьбу владельцев танкеров "Волгонефть" о фонде на 1 миллиард рублей

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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КРАСНОДАР, 13 мар - ПРАЙМ. Арбитражный суд Краснодарского края 25 марта рассмотрит ходатайство судовладельцев потерпевших крушение танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" о создании фонда на общую сумму свыше одного миллиарда рублей для компенсации ущерба, следует из информации в картотеке суда.
"Морспасслужба" обратилась в суд с иском к компаниям ООО "Кама Шиппинг" и ООО "КАМАТРАНСОЙЛ". Третьими лицами по иску проходят САО "ВСК" и компания-судовладелец - ЗАО "Волгатранснефть". В понедельник состоялось предварительного заседания по иску, связанного с компенсацией расходов на проведение работ по ликвидации последствий крушения танкеров у Керченского пролива. Представители "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" предложили создать два фонда на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей для компенсации ущерба в результате ЧП с танкерами.
"Ответчиками заявлены ходатайства о создании фонда ограниченной ответственности за ущерб от загрязнения нефтью, причиненный инцидентом с нефтеналивным танкером "Волгонефть-239", посредством предоставления независимой гарантии АО "РНПК", САО "ВСК" на общую сумму 1 066 895 522 рублей… Суд считает необходимым назначить судебное заседание по рассмотрению вопроса о создании фонда ограничения ответственности", - сообщается в тексте определения.
Судебное заседание назначено на 25 марта.
Танкер Волгонефть-239 - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
Работы по демонтажу кормовой части "Волгонефти-239" завершились
7 марта, 09:16
 
РОССИЯсуд
 
 
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