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Верховный суд поддержал взыскание ущерба с "крабового короля" Кана

Верховный суд поддержал взыскание ущерба с "крабового короля" Кана - 13.03.2025, ПРАЙМ

Верховный суд поддержал взыскание ущерба с "крабового короля" Кана

Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих судов, которые по иску Генеральной прокуратуры РФ взыскали более 358,7 миллиарда... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T10:31+0300

2025-03-13T10:31+0300

2025-03-13T10:31+0300

финансы

россия

верховный суд

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МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих судов, которые по иску Генеральной прокуратуры РФ взыскали более 358,7 миллиарда рублей с рыбопромышленников Дальнего Востока, в том числе так называемого "крабового короля" Олега Кана. Как следует из определения, с которым ознакомилось РИА Новости, судья ВС РФ Владимир Попов, изучив кассационные жалобы 17 ответчиков, "пришел к выводу об отсутствии оснований… по которым кассационная жалоба может быть передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации". Как отмечается в определении, суды удовлетворили иск, "установив… что ответчики находились под непосредственным контролем иностранных инвесторов и действовали с совместным умыслом на осуществление в нарушение законодательства деятельности, представляющей стратегическое значение для обеспечения экономической безопасности государства, а также причинения водным биологическим ресурсам существенного ущерба".

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финансы, россия, верховный суд