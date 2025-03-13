https://1prime.ru/20250313/sud-855736483.html
Верховный суд поддержал взыскание ущерба с "крабового короля" Кана
Верховный суд поддержал взыскание ущерба с "крабового короля" Кана - 13.03.2025, ПРАЙМ
Верховный суд поддержал взыскание ущерба с "крабового короля" Кана
Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих судов, которые по иску Генеральной прокуратуры РФ взыскали более 358,7 миллиарда... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T10:31+0300
2025-03-13T10:31+0300
2025-03-13T10:31+0300
финансы
россия
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454970_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_c7eeb17ce0c08c12f221381e8a1f0772.jpg
МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих судов, которые по иску Генеральной прокуратуры РФ взыскали более 358,7 миллиарда рублей с рыбопромышленников Дальнего Востока, в том числе так называемого "крабового короля" Олега Кана. Как следует из определения, с которым ознакомилось РИА Новости, судья ВС РФ Владимир Попов, изучив кассационные жалобы 17 ответчиков, "пришел к выводу об отсутствии оснований… по которым кассационная жалоба может быть передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации". Как отмечается в определении, суды удовлетворили иск, "установив… что ответчики находились под непосредственным контролем иностранных инвесторов и действовали с совместным умыслом на осуществление в нарушение законодательства деятельности, представляющей стратегическое значение для обеспечения экономической безопасности государства, а также причинения водным биологическим ресурсам существенного ущерба".
https://1prime.ru/20241111/vzyskanie-852734839.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454970_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_5c40d4e41851d10da1faaa0566b862c1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, верховный суд
Финансы, РОССИЯ, Верховный суд
Верховный суд поддержал взыскание ущерба с "крабового короля" Кана
Верховный суд поддержал взыскание 358,7 млрд рублей с "крабового короля" Кана
МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих судов, которые по иску Генеральной прокуратуры РФ взыскали более 358,7 миллиарда рублей с рыбопромышленников Дальнего Востока, в том числе так называемого "крабового короля" Олега Кана.
Как следует из определения, с которым ознакомилось РИА Новости, судья ВС РФ Владимир Попов, изучив кассационные жалобы 17 ответчиков, "пришел к выводу об отсутствии оснований… по которым кассационная жалоба может быть передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации".
Как отмечается в определении, суды удовлетворили иск, "установив… что ответчики находились под непосредственным контролем иностранных инвесторов и действовали с совместным умыслом на осуществление в нарушение законодательства деятельности, представляющей стратегическое значение для обеспечения экономической безопасности государства, а также причинения водным биологическим ресурсам существенного ущерба".
Кассация поддержала взыскание ущерба с "крабового короля" Кана