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Суд ЕС оставил в силе санкции против председателя ВЭБ Шувалова

Суд ЕС оставил в силе санкции против председателя ВЭБ Шувалова - 13.03.2025, ПРАЙМ

Суд ЕС оставил в силе санкции против председателя ВЭБ Шувалова

Суд Евросоюза в Люксембурге повторно отклонил иск председателя ВЭБ Игоря Шувалова, добивавшегося исключения из европейского санкционного списка, следует из... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T12:28+0300

2025-03-13T12:28+0300

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БРЮССЕЛЬ, 13 мар – ПРАЙМ. Суд Евросоюза в Люксембурге повторно отклонил иск председателя ВЭБ Игоря Шувалова, добивавшегося исключения из европейского санкционного списка, следует из публикации суда. "Апелляция Шувалова на решение суда от 7 марта 2024 года отклонена", - указывается в документе. В суде напомнили, что санкции против Шувалова были введены в феврале 2022 года, а затем продлевались в 2022 и 2023 годах. Суд ранее отклонял иск Шувалова в связи с ограничительными мерами.

https://1prime.ru/20240626/shuvalov-849512769.html

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