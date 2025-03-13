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Суд ЕС оставил в силе санкции против председателя ВЭБ Шувалова
Суд ЕС оставил в силе санкции против председателя ВЭБ Шувалова - 13.03.2025, ПРАЙМ
Суд ЕС оставил в силе санкции против председателя ВЭБ Шувалова
Суд Евросоюза в Люксембурге повторно отклонил иск председателя ВЭБ Игоря Шувалова, добивавшегося исключения из европейского санкционного списка, следует из... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T12:28+0300
2025-03-13T12:28+0300
2025-03-13T12:32+0300
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БРЮССЕЛЬ, 13 мар – ПРАЙМ. Суд Евросоюза в Люксембурге повторно отклонил иск председателя ВЭБ Игоря Шувалова, добивавшегося исключения из европейского санкционного списка, следует из публикации суда. "Апелляция Шувалова на решение суда от 7 марта 2024 года отклонена", - указывается в документе. В суде напомнили, что санкции против Шувалова были введены в феврале 2022 года, а затем продлевались в 2022 и 2023 годах. Суд ранее отклонял иск Шувалова в связи с ограничительными мерами.
https://1prime.ru/20240626/shuvalov-849512769.html
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ес, банки, финансы, игорь шувалов, вэб
ЕС, Банки, Финансы, Игорь Шувалов, ВЭБ
Суд ЕС оставил в силе санкции против председателя ВЭБ Шувалова
Суд ЕС оставил в силе санкции против председателя ВЭБ Игоря Шувалова
БРЮССЕЛЬ, 13 мар – ПРАЙМ. Суд Евросоюза в Люксембурге повторно отклонил иск председателя ВЭБ Игоря Шувалова, добивавшегося исключения из европейского санкционного списка, следует из публикации суда.
"Апелляция Шувалова на решение суда от 7 марта 2024 года отклонена", - указывается в документе.
В суде напомнили, что санкции против Шувалова были введены в феврале 2022 года, а затем продлевались в 2022 и 2023 годах. Суд ранее отклонял иск Шувалова в связи с ограничительными мерами.
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