https://1prime.ru/20250313/sud-855749864.html

Суд Челябинска арестовал агента Киева, рассылавшего по почте бомбы

Суд Челябинска арестовал агента Киева, рассылавшего по почте бомбы - 13.03.2025, ПРАЙМ

Суд Челябинска арестовал агента Киева, рассылавшего по почте бомбы

Суд в Челябинске вынес решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 11 мая 2025 года задержанному Федеральной службой безопасности | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T14:44+0300

2025-03-13T14:44+0300

2025-03-13T14:44+0300

челябинск

фсб

украина

терроризм

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ЧЕЛЯБИНСК, 13 мар – ПРАЙМ. Суд в Челябинске вынес решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 11 мая 2025 года задержанному Федеральной службой безопасности России работавшему на украинские спецслужбы гражданину, который отправлял по почте под видом парфюмерии взрывные устройства для участников спецоперации и госслужащих, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах области. ФСБ сообщила сообщила, что предотвратила серию покушений на участников спецоперации и государственных служащих, которым спецслужбы киевского режима намеревались прислать по почте посылки с бомбами, закамуфлированными под парфюмерные изделия, задержан работавший на Украину агент. В челябинском аэропорту в ходе досмотра почтовых отправлений обнаружены пять посылок с самодельными взрывными устройствами, которые были замаскированы под парфюмерные наборы. Взрывотехники ФСБ обезвредили их, выяснилось, что эти устройства были готовы к срабатыванию при открытии. В Первоуральске после этого был задержан гражданин РФ 2003 года рождения, завербованный спецслужбами киевского режима. ФСБ установила, что в марте 2025 года он отправил эти посылки военнослужащим и представителям власти в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области."Арестовали до 11 мая", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

https://1prime.ru/20250303/piloty-855424513.html

челябинск

украина

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челябинск, фсб, украина, терроризм