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Суд изучит жалобу Landesbank Baden-Wurttemberg по иску "Русхимальянса"

Суд изучит жалобу Landesbank Baden-Wurttemberg по иску "Русхимальянса" - 13.03.2025, ПРАЙМ

Суд изучит жалобу Landesbank Baden-Wurttemberg по иску "Русхимальянса"

Арбитражный суд Северо-Западного округа 14 апреля рассмотрит кассационную жалобу немецкого банка Landesbank Baden-Wurttemberg на решение суда первой инстанции о | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T16:44+0300

2025-03-13T16:44+0300

2025-03-13T16:44+0300

бизнес

русхимальянс

linde

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Северо-Западного округа 14 апреля рассмотрит кассационную жалобу немецкого банка Landesbank Baden-Wurttemberg на решение суда первой инстанции о запрете этому банку на судебные разбирательства за рубежом с ООО "Русхимальянс", совместным предприятием "Газпрома" и "Русгаздобычи", следует из материалов дела. "Принять к производству кассационную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству. Дата и время судебного заседания 14.04.2025 14.10", - сообщается в карточке дела. Landesbank Baden-Wurttemberg оспаривает решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27 января 2025 года. Согласно этому решению, немецкому банку, в частности, запрещается инициировать в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате разбирательство против "Русхимальянса" в связи с банковской гарантией, выданной в октябре 2021 года. Также удовлетворены исковые требования "Русхимальянса" о запрете на соответствующие споры в государственных судах Великобритании "в нарушение исключительной компетенции российских судов". Это ограничение распространяется и на разбирательство в Высоком суде правосудия Англии и Уэльса по иску Landesbank Baden-Wurttemberg о запрете ООО "Русхимальянс" судиться с банком в России. При нарушении любого из установленных запретов арбитражный суд Петербурга определил взыскать с Landesbank Baden-Wurttemberg в пользу ООО "Русхимальянс" около 52 миллионов евро. В июле арбитражный суд Петербурга удовлетворил иск "Русхимальянса" о взыскании с Landesbank Baden-Wurttemberg около 52 миллионов евро (более 5 миллиардов рублей по текущему курсу) по банковской гарантии, выданной в октябре 2021 года. Спорная гарантия была выдана немецкой инжиниринговой компании Linde в обеспечение ее обязательств подрядчика по контракту на строительство завода по переработке сжиженного природного газа в Ленинградской области. "Русхимальянс" в 2021 году заключил два контракта с консорциумом Linde и ООО "Ренейссанс Хэви Индастрис" (сейчас – ООО "Ренконс Хэви Индастрис"). По контракту от 7 июля подрядчики должны были построить в районе поселка Усть-Луга в Ленинградской области газоперерабатывающий завод в составе комплекса переработки этансодержащего газа. Контракт от 9 сентября 2021 года предполагал строительство там же завода по переработке сжиженного природного газа. В 2022 году Linde уведомила заказчика о приостановке работ в связи с санкциями ЕС. В декабре Верховный суд РФ отказал Linde в пересмотре решений нижестоящих судов о взыскании со структур Linde в пользу "Русхимальянса" около 693 миллионов евро и около 44,5 миллиарда рублей. В соответствующем иске, удовлетворенном судом первой инстанции в феврале 2024 года, заявлены требования о взыскании убытков, причиненных срывом контракта от 7 июля 2021 года. В октябре 2024 года арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области частично удовлетворил иск ООО "Русхимальянс" о взыскании со структур Linde более 669,7 миллиона евро и более 30,7 миллиарда рублей. В этом иске было заявлено несколько требований, в том числе и о взыскании с Linde более 669,7 миллиона евро задолженности по контракту от 9 сентября 2021 года.

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бизнес, русхимальянс, linde