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В США ожидают роста цен "от домов до напитков" на фоне тарифов на алюминий

В США ожидают роста цен "от домов до напитков" на фоне тарифов на алюминий - 13.03.2025, ПРАЙМ

В США ожидают роста цен "от домов до напитков" на фоне тарифов на алюминий

Введенные США 25% пошлины на импорт стали и алюминия приведут к подорожанию автомобилей, стройматериалов, бытовой техники и упаковки для продуктов, сообщает... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T13:55+0300

2025-03-13T13:55+0300

2025-03-13T13:55+0300

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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Введенные США 25% пошлины на импорт стали и алюминия приведут к подорожанию автомобилей, стройматериалов, бытовой техники и упаковки для продуктов, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на экспертов."Все производства, использующие сталь или алюминий, либо зависящие от них, окажутся под ударом", — заявила CBS MoneyWatch эксперт по международной торговле Кристин МакДэниэл из Mercatus Center при Университете Джорджа Мейсона. По данным телеканала, рост цен затронет автопром, стройматериалы и упаковку, включая алюминиевые банки. "Американским компаниям, использующим сталь и алюминий в производстве, сложно быстро найти альтернативу, поэтому мы увидим рост цен. Автопроизводители столкнутся с увеличением затрат, которые в итоге лягут на плечи потребителей", — пояснила профессор политики и международных отношений Принстонского университета Лейна Мосли в комментарии CBS.

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бизнес, cbs, сша