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Трамп пригрозил ввести тарифы в 200% против европейских вин

Трамп пригрозил ввести тарифы в 200% против европейских вин - 13.03.2025, ПРАЙМ

Трамп пригрозил ввести тарифы в 200% против европейских вин

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что если Евросоюз не отменит пошлины на виски, то США введут тарифы в 200% против вин, шампанского и других... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T15:19+0300

2025-03-13T15:19+0300

2025-03-13T15:19+0300

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ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что если Евросоюз не отменит пошлины на виски, то США введут тарифы в 200% против вин, шампанского и других алкогольных напитков. "(ЕС- ред.) только что ввел отвратительный 50%-ный тариф на виски. Если эта пошлина не будет немедленно отменена, США вскоре введут тариф в 200% на все вина, шампанское и алкогольные продукты, поставляемые из Франции и других стран-членов ЕС. Это будет здорово для винного и шампанского бизнеса в США", - заявил Трамп в своей соцсети Truth Social. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила.

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бизнес, дональд трамп, ес, сша