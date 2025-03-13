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Трамп пригрозил ввести тарифы в 200% против европейских вин - 13.03.2025, ПРАЙМ
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Трамп пригрозил ввести тарифы в 200% против европейских вин
Трамп пригрозил ввести тарифы в 200% против европейских вин - 13.03.2025, ПРАЙМ
Трамп пригрозил ввести тарифы в 200% против европейских вин
Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что если Евросоюз не отменит пошлины на виски, то США введут тарифы в 200% против вин, шампанского и других... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T15:19+0300
2025-03-13T15:19+0300
экономика
бизнес
дональд трамп
ес
сша
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ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что если Евросоюз не отменит пошлины на виски, то США введут тарифы в 200% против вин, шампанского и других алкогольных напитков. "(ЕС- ред.) только что ввел отвратительный 50%-ный тариф на виски. Если эта пошлина не будет немедленно отменена, США вскоре введут тариф в 200% на все вина, шампанское и алкогольные продукты, поставляемые из Франции и других стран-членов ЕС. Это будет здорово для винного и шампанского бизнеса в США", - заявил Трамп в своей соцсети Truth Social. США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила.
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бизнес, дональд трамп, ес, сша
Экономика, Бизнес, Дональд Трамп, ЕС, США
15:19 13.03.2025
 
Трамп пригрозил ввести тарифы в 200% против европейских вин

Трамп: если ЕС не отменит пошлины на виски, то США введут тарифы в 200% на вино

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что если Евросоюз не отменит пошлины на виски, то США введут тарифы в 200% против вин, шампанского и других алкогольных напитков.
"(ЕС- ред.) только что ввел отвратительный 50%-ный тариф на виски. Если эта пошлина не будет немедленно отменена, США вскоре введут тариф в 200% на все вина, шампанское и алкогольные продукты, поставляемые из Франции и других стран-членов ЕС. Это будет здорово для винного и шампанского бизнеса в США", - заявил Трамп в своей соцсети Truth Social.
США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила.
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ЭкономикаБизнесДональд ТрампЕССША
 
 
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