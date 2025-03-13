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Мужчину в Тернополе увезли в военкомат - 13.03.2025, ПРАЙМ
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Мужчину в Тернополе увезли в военкомат
Мужчину в Тернополе увезли в военкомат - 13.03.2025, ПРАЙМ
Мужчину в Тернополе увезли в военкомат
Мужчину в украинском Тернополе увезли в военкомат после того, как жена вызвала ему скорую помощь, сообщает украинское издание "Страна.ua". | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T00:28+0300
2025-03-13T00:28+0300
общество
экономика
финансы
украина
москва
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Мужчину в украинском Тернополе увезли в военкомат после того, как жена вызвала ему скорую помощь, сообщает украинское издание "Страна.ua". "В Тернополе женщина вызвала скорую для мужа, но его забрали в ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным издания, женщина обратилась к медикам, чтобы те вкололи ее мужу успокоительное, но вместе со "скорой" на вызов приехали сотрудники военкомата и полиция. В результате карета скорой помощи увезла мужчину в их сопровождении. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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общество , финансы, украина, москва
Общество , Экономика, Финансы, УКРАИНА, МОСКВА
00:28 13.03.2025
 
Мужчину в Тернополе увезли в военкомат

"Страна.ua": мужчину в Тернополе увезли в военкомат

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Мужчину в украинском Тернополе увезли в военкомат после того, как жена вызвала ему скорую помощь, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"В Тернополе женщина вызвала скорую для мужа, но его забрали в ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По данным издания, женщина обратилась к медикам, чтобы те вкололи ее мужу успокоительное, но вместе со "скорой" на вызов приехали сотрудники военкомата и полиция. В результате карета скорой помощи увезла мужчину в их сопровождении.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
 
ЭкономикаОбществоФинансыУКРАИНАМОСКВА
 
 
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